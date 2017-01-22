Кравцов: Заседание исполкома IBU прошло в формате конструктивного разговора

Исполком IBU по итогам субботнего заседания по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга, в связи с отсутствием доказательств.

«Это был нормальный, конструктивный разговор двух заинтересованных сторон. Обе стороны стремятся закрыть вопрос, решить его четко в соответствии с законом, регламентом, олимпийской хартией и кодексом Всемирного антидопингового агентства. Все идет в рамках порядка, определенного вышеназванными документами», — сказал Кравцов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Глава IBU Андерс Бессеберг в середине декабря сообщил, что союз по итогам расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.