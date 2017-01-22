Кравцов: Заседание исполкома IBU прошло в формате конструктивного разговора
Экстренное заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянской Антерсельве прошло конструктивно, стороны стремятся решить вопрос четко в соответствии с регламентом, заявил агентству «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
Исполком IBU по итогам субботнего заседания по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в употреблении допинга, в связи с отсутствием доказательств.
«Это был нормальный, конструктивный разговор двух заинтересованных сторон. Обе стороны стремятся закрыть вопрос, решить его четко в соответствии с законом, регламентом, олимпийской хартией и кодексом Всемирного антидопингового агентства. Все идет в рамках порядка, определенного вышеназванными документами», — сказал Кравцов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Глава IBU Андерс Бессеберг в середине декабря сообщил, что союз по итогам расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
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