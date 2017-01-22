Мартен Фуркад: Слишком много ошибок на последней стрельбе
Француз Мартен Фуркад посетовал на ошибки во время
масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Он показал только пятый результат.
— Слишком много ошибок на последней стрельбе, — цитирует AFP Фуркада. — Со своей нынешней формой я мог бы бороться за подиум. А с двумя ошибками на последней стрельбе это невозможно. Так что я не слишком доволен собой. Постараюсь перестроиться, чтобы лучше справляться с этим на чемпионате мира.
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