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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28511419/
22 января 2017, 16:06 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Слишком много ошибок на последней стрельбе

Француз Мартен Фуркад посетовал на ошибки во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Он показал только пятый результат.

— Слишком много ошибок на последней стрельбе, — цитирует AFP Фуркада. — Со своей нынешней формой я мог бы бороться за подиум. А с двумя ошибками на последней стрельбе это невозможно. Так что я не слишком доволен собой. Постараюсь перестроиться, чтобы лучше справляться с этим на чемпионате мира.
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