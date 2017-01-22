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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28511316/
22 января 2017, 15:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Фийон-Майе: Йоханнес на последнем круге был сильнее меня

Француз Кентен Фийон-Майе, ставший вторым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировал своё успех.

«Я рад, потому что Йоханнес на последнем круге был сильнее меня, но я старался атаковать его на подъёме. Он удержался и в финишном спринте меня обыграл. Тем не менее, это хорошая гонка для меня. Последние две недели у меня была плохая стрельба, но я сохранял спокойствие.

Теперь я постараюсь сохранить эти ощущения до чемпионата мира. Эти две недели я буду работать на позитиве. Все негативные вещи вылетели из моей головы», — передаёт слова Фийона-Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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