Дмитрий Ярошенко: Почему бы не перепроверить другие страны, которые хорошо выступают?

Также он отметил, что в случае принятия решения о перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи это нужно делать в отношении всех биатлонистов, а не только россиян.

— Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по 29 российским спортсменам, 22 из которых оправданы. Получается, что IBU не повелся на угрозы некоторых стран бойкотировать соревнования. Что об этом думаете?

— Пусть бойкотируют. Я понимаю, когда это делают лидеры биатлона. А ведь подобное заявляют страны, в которых наш вид спорта находится в «полузачаточном» состоянии, которые целиком зависят от Международной федерации биатлона и развиваются за счет тех субсидий, которые на них выделяются, — сказал Ярошенко. Пусть бойкотируют, только это ни к чему хорошему не приводит. Всякие бойкоты и конфликты отрицательно сказываются на виде спорта, на его имидже, и все это прекрасно понимают. Поэтому молодцы руководители IBU, которые осознают, что незачем уменьшать внимание к этому виду спорта как со стороны простых болельщиков, так и со стороны спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в его развитие. Поэтому радует, что люди адекватные. К тому же доклад должен подкрепляться фактами, потому что просто обвинять кого-то, ничем это не подкрепляя, несерьезно в современном мире, когда все юридически подкованные. Будем ждать, что произойдет с остальными семью нашими спортсменами.

— Можно ли считать, что для нас все закончилось хорошо, или 9 февраля на исполкоме IBU могут быть приняты какие-то санкции в отношении наших спортсменов?

— Здесь очень сложно предугадать поведение, потому что зачастую тебе улыбаются, а потом происходят какие-то вещи совсем недружелюбного характера. Поэтому я не удивлюсь, если наступят какие-то санкции. Для меня это не будет сюрпризом. Но в данном случае должны быть предоставлены веские доказательства того, что имеют место нарушения антидопинговых правил.

— Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Что об этом думаете?