Дмитрий Ярошенко: Почему бы не перепроверить другие страны, которые хорошо выступают?
Бывший биатлонист, чемпион мира 2007 и 2008 годов Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что бойкоты соревнований ни к чему хорошему не приводят.
Также он отметил, что в случае принятия решения о перепроверке
— Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по 29 российским спортсменам, 22 из которых оправданы. Получается, что IBU не повелся на угрозы некоторых стран бойкотировать соревнования. Что об этом думаете?
— Пусть бойкотируют. Я понимаю, когда это делают лидеры биатлона. А ведь подобное заявляют страны, в которых наш вид спорта находится в «полузачаточном» состоянии, которые целиком зависят от Международной федерации биатлона и развиваются за счет тех субсидий, которые на них выделяются, — сказал Ярошенко. Пусть бойкотируют, только это ни к чему хорошему не приводит. Всякие бойкоты и конфликты отрицательно сказываются на виде спорта, на его имидже, и все это прекрасно понимают. Поэтому молодцы руководители IBU, которые осознают, что незачем уменьшать внимание к этому виду спорта как со стороны простых болельщиков, так и со стороны спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в его развитие. Поэтому радует, что люди адекватные. К тому же доклад должен подкрепляться фактами, потому что просто обвинять
— Можно ли считать, что для нас все закончилось хорошо, или 9 февраля на исполкоме IBU могут быть приняты
— Здесь очень сложно предугадать поведение, потому что зачастую тебе улыбаются, а потом происходят
— Есть вероятность перепроверок сочинских
— Если уж перепроверять, то тогда всех спортсменов. А проверяют
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