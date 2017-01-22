Антон Шипулин: После собрания долго не мог уснуть, разные мысли в голове крутились
Российский биатлонист Антон Шипулин, финишировавший третьим в
масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, отметил, что ему было тяжело бежать и стрелять в этой гонке. Он добавил, что долго не мог уснуть после собрания где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы. Антерсельва.
— На последнем круге вы сначала рванулись вперед, сократив отставание, но потом оно вновь стало увеличиваться. О чем думали в этот момент?
— Сегодняшняя гонка вообще получилась непростой: бежалось и стрелялось очень тяжело, на рубежах вымучивал каждый выстрел. Может быть вы даже заметили, что стрелял я непривычно медленно. Но действовать быстрее просто не позволяло общее состояние. Что касается последнего круга, я видел, что ребята идут впереди и, честно говоря, была мысль попробовать их достать. Когда впереди идут двое, они нередко начинают играть в
— За тем, что происходит за вашей спиной, вы следили?
— Очень внимательно — в голове четко сидела мысль, что я не должен совершить ошибку рупольдинга. Бежал и постоянно оглядывался, чтобы не прозевать Свендсена или Фуркада. Видел, что они приближаются, но расстояние между нами было достаточно большим, чтобы ситуация не стала критичной.
— На одном из кругов вы пропустили Мартена Фуркада вперед. Сделали это из тактических соображений, или не выдерживали предложенного им темпа?
— Было, как я сказал, очень тяжело бежать. Наверное, я мог бы зацепиться за Фуркада и
— Тяжело бежать было потому, что не успели восстановиться?
— Даже не знаю, в чем заключалась причина. Возможно сказалась бессонная ночь — после собрания долго не мог уснуть, разные мысли в голове крутились. Возможно таким образом проявилась акклиматизация — все негативные проявления пришлись именно на сегодняшний день. Но то, что гонка будет невероятно тяжелой, что придется преодолевать себя и выцарапывать каждый выстрел, я понял уже на утренней разминке.
— Может быть, не стоило пропускать эстафету?
— Я думал об этом. Но что сейчас рассуждать? В конце концов это было наше с тренером общее решение. В конце концов у меня есть еще одна медаль, значит мы все сделали правильно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter