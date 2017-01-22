Антон Шипулин: После собрания долго не мог уснуть, разные мысли в голове крутились

— На последнем круге вы сначала рванулись вперед, сократив отставание, но потом оно вновь стало увеличиваться. О чем думали в этот момент?

— Сегодняшняя гонка вообще получилась непростой: бежалось и стрелялось очень тяжело, на рубежах вымучивал каждый выстрел. Может быть вы даже заметили, что стрелял я непривычно медленно. Но действовать быстрее просто не позволяло общее состояние. Что касается последнего круга, я видел, что ребята идут впереди и, честно говоря, была мысль попробовать их достать. Когда впереди идут двое, они нередко начинают играть в кошки-мышки и тем самым несколько замедляют свой ход. Но довольно быстро выяснилось, что этим шансом воспользоваться не получится — видимо и Фийону-Майе и Йоханнесу Бе тренеры постоянно давали информацию о том, что происходит за их спинами, что я их нагоняю, и они оба начали ускоряться уже на предпоследнем подъеме. У меня же просто не осталось сил на то, чтобы продолжать за ними гнаться.

— За тем, что происходит за вашей спиной, вы следили?

— Очень внимательно — в голове четко сидела мысль, что я не должен совершить ошибку рупольдинга. Бежал и постоянно оглядывался, чтобы не прозевать Свендсена или Фуркада. Видел, что они приближаются, но расстояние между нами было достаточно большим, чтобы ситуация не стала критичной.

— На одном из кругов вы пропустили Мартена Фуркада вперед. Сделали это из тактических соображений, или не выдерживали предложенного им темпа?

— Было, как я сказал, очень тяжело бежать. Наверное, я мог бы зацепиться за Фуркада и какое-то время продержаться за ним, но это вполне могло выйти мне боком на стрельбе. Это был бы слишком большой и неоправданный риск. Могу сказать одно: ходом Фуркад был сегодня намного сильнее меня.

— Тяжело бежать было потому, что не успели восстановиться?

— Даже не знаю, в чем заключалась причина. Возможно сказалась бессонная ночь — после собрания долго не мог уснуть, разные мысли в голове крутились. Возможно таким образом проявилась акклиматизация — все негативные проявления пришлись именно на сегодняшний день. Но то, что гонка будет невероятно тяжелой, что придется преодолевать себя и выцарапывать каждый выстрел, я понял уже на утренней разминке.

— Может быть, не стоило пропускать эстафету?

— Я думал об этом. Но что сейчас рассуждать? В конце концов это было наше с тренером общее решение. В конце концов у меня есть еще одна медаль, значит мы все сделали правильно.