Война по расписанию. Почему борцам с допингом не удалось закрыть российский биатлон

Антидопинговое заседание исполкома IBU в итальянской Антерсельве закончилось в субботу торжеством бюрократии над «инициативой низов». Или победой законности над «уличной демократией» — в зависимости о того, какие термины вы предпочитаете. Идеи группы «борцов за чистый спорт» натолкнулась на формальные процедуры, яростным сторонником которых оказалось руководство Международного союза биатлонистов. Для России это очень хорошо — если в допинговом скандале вокруг нашей страны будут разбираться с соблюдением всех законов, а не «по духу борьбы с допингом» и под улюлюканье толпы, у нас есть отличная возможность сохранить наш спорт. Во всяком случае, действия обвинителей становятся предсказуемыми, и у нас появляется возможность хоть что-то говорить в свое оправдание.

АНТИДОПИНГОВЫЙ РАЙ

Да, семь допинговых дел в отношении России, которые продолжает расследовать IBU, это все еще очень много, особенно, если среди подследственных есть действующие спортсмены нашей сборной. Но надо понимать, что альтернативой было полное отстранение российской команды от международных соревнований. Да, процессуальные нормы, на которые сейчас ссылается президент IBU Андерс Бессеберг, со стороны выглядят уныло, от них порой сводит скулы. И кому-то сейчас наверняка кажется, что молодая и прогрессивная антидопинговая мысль уперлась в тупость консерваторов, которые держатся за свои теплые места и должности. Но в действительность «уличная демократия» в нынешней ситуации намного губительнее буквоедства бюрократов. И, кстати, не только в спорте.

Законы и традиции — плохие они или хорошие — это правила игры, которые известны заранее и универсальны для всех, как бы их не интерпретировали. Толпой же руководят непредсказуемые эмоции, толпа не в состоянии думать о последствиях воплощения тех идей, которые она продвигает. Сейчас радикальным борцам с допингом, авторам многочисленных коллективных писем спортсменов, наверняка кажется, что стоит посильнее закрутить гайки, избавиться от отдельных мошенников или от нескольких нечестных сборных, и гидра будет побеждена окончательно. И наступит рай с одними «чистыми атлетами» и без запрещенных веществ. Увы, не наступит.

ДЕСЯТЫЙ ПЛАН РОДЧЕНКОВА

Антидопинговая «чистка рядов», если она начнется, наверняка в итоге ударит по многим из подписантов нынешних писем. Потому что, личное табу на запрещенные вещества, как выясняется, вовсе не гарантирует невиновности. Попасть под маховик можно и просто сдав анализы в неправильном месте в неправильное время. И никакие новые законы, и новые декларации не избавят большой спорт от допинга. Потому что причины появления новых допингеров лежат в сути современного спорта — в его сверхмотивации, в разрыве доходов элитных спортсменов и «середнячков». Ну и в слишком сложной и непрозрачной системе допинг-контроля, которая оставляет слишком много лазеек для манипуляций и коррупции.

Исполком IBU пока выстоял перед давлением толпы борцов с допингом. Но в будущем натиск, возможно, будет усиливаться. Существовали реальные опасения, что дров в топку подбросит фильм «Икар» с участием Григория Родченкова, премьера которого накануне состоялась на фестивале в американском Парк-Сити. Но, похоже, момент для популяризации этого кинопроизведения оказался крайне неудачным. Широкой американской (да и европейской) демократической общественности сейчас явно не до философских проблемы борьбы с допингом. Их мысли и эмоции сейчас полностью заняты приходом к власти Дональда Трампа. Предатель Родченков с его обвинениями адрес России в такой ситуации отходит на десятый план.

Оставшись без политической неспортивной поддержки, антидопинговые активисты оказываются в незавидной в роли скандалистов. Наверняка они еще будут апеллировать к публике и, быть может, даже доведут дело до какой-нибудь показательной акции. Однако закон в данном случае на стороне IBU и на стороне России. Конечно, подписанты разных коллективных писем, станут рассказывать, что они на самом деле не против чистых российских спортсменов, а против грязного допинга. Однако все мы знаем, что на самом деле лежит в основе нынешней кампании. И что основная масса обвинений в адрес нашей страны не выдерживает испытаний юридическими процедурами.

Абстрактная же борьба с допингом — это как борьба за мир во времена оные. Красиво, прогрессивно, но абсолютно бессмысленно.