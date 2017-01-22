Шипулин уступил Фуркаду 41 секунду в скорости на лыжне
Француз Мартен Фуркад был самым быстрым на дистанции
масс-старта в Антерсельве, где продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону.
Напомним, победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, сумевший обойти француза Квентина Фийона Майе на последних метрах дистанции. Шипулин замкнул тройку призеров, а Фуркад финишировал лишь пятым.
Кубок мира.
6-й этап.
Антхольц, Италия.
Мужчины.
Лыжный ход.
1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.48,5
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 11,5
3. Квинтин Фийон Майе (Франция) — 14,2
4.
5. Йоханнес Бо (Норвегия) — 27,0
6. Симон Шемпп (Германия) — 30,1
7. Антон Шипулин (Россия) — 41,5
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 45,8
9. Эрик Лессер (Германия) — 55,0
10. Максим Цветков (Россия) — 55,1
11. Евгений Гараничев (Россия) — 56,0
12. Антон Бабиков (Россия) — 59,0.
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