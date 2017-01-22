Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте
Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу.
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В гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Антхольце — последнем перед чемпионатом мира в Хохфильцене — лидер сборной России Антон Шипулин занял третье место. При абсолютно чистой стрельбе, наверное, боролся бы за золото. Но и бронза с одним промахом — отличный результат. Тройка остальных россиян в десятку не попала, а Йоханнес Бё принёс сборной Норвегии первую победу в личных гонках в текущем сезоне.
Промах Шипулина не смутил
В мужском
То, что Шипулин не расклеился после обидного промаха на второй стрельбе — отличный знак. Ведь по ходу уже текущего сезона было, что подобные промахи выбивали Антона из колеи. Но не в этот раз. То, что в последней гонке перед чемпионатом мира лидер российской команды продемонстрировал не только хорошую спортивную форму, но и спортивную мудрость, может только радовать.
Тройка вне десятки
Ещё трое россиян, ушедших в гонку вместе с Шипулиным — Бабиков, Цветков и Гараничев, причём последний заработал это право непосредственно в Антхольце, поднявшись на 12-е место в индивидуальной гонке. Но в
Все трое финишировали в итоге рядышком, заняв места с 13-го по 15-е, соответственно, Цветков, Бабиков и Гараничев. У всех троих в итоге по три промаха, но если Цветков и Гараничев больше одного раза на рубеже не промахивались, то Бабиков на последней стрельбе оставил незакрытыми две мишени. На стрельбе
На этот раз не сложилось, но давайте вспомним, что именно Бабиков первым из россиян в нынешнем сезоне выиграл личную гонку — пасьют в Эстерсунде, и именно Бабиков в
Бё — первый, Фуркад — пятый
Антхольц — всё же не территория Фуркада. Француз, которого в нынешнем сезоне, похоже, волнует только один вопрос — как накажут сборную России, всего второй раз в текущем сезоне остался вне подиума. Перенервничал, наверное, по ходу вчерашнего заседания, по итогам которого был жутко недоволен.
Он, как и тройка наших, допустил три промаха, причём два — на заключительной стрельбе, и финишировал только пятым. Хотя на трассу вообще уходил восьмым. Перед ним финишную черту пересёк Эмиль Хегле Свендсен, но норвежцы без наград не остались. Более того, Йоханнес Бё, единственный спортсмен, который закрыл все 20 мишеней, принёс сборной Норвегии первую победу в личных гонках нынешнего сезона. А француз Кентен Фийон Майе, пытавшийся перевести дело в финишную разборку, сдался до въезда на стадион.
Мужчины свои кубковые разборки продолжат теперь после чемпионата мира. Впереди Хохфильцен.
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|22.01.2017 13:00
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|37.04,3
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+03,7
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+21,7
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+25,2
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+29,2
|6
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+33,4
|7
|Симон Шемп
|Германия
|+34,2
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+54,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+59,2
|10
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+59,8
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