Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте

В гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Антхольце — последнем перед чемпионатом мира в Хохфильцене — лидер сборной России Антон Шипулин занял третье место. При абсолютно чистой стрельбе, наверное, боролся бы за золото. Но и бронза с одним промахом — отличный результат. Тройка остальных россиян в десятку не попала, а Йоханнес Бё принёс сборной Норвегии первую победу в личных гонках в текущем сезоне.



Промах Шипулина не смутил

В мужском масс-старте, в отличие от женского, российская команда была представлена сразу четырьмя спортсменами. Конечно, в той форме, в которой в Антхольце находился Антон Шипулин, все надежды были связаны именно с ним. И Антон-старший не разочаровал. Даже промах первым выстрелом на второй лёжке никак не выбил его из колеи. На трёх других рубежах Шипулин был абсолютно точен и после заключительной стрельбы ушёл на трассу третьим. Он постарался достать ушедших вперёд норвежца Йоханнеса Бё и француза Кентена Фийона Майе, и в какой-то момент сократил отставание до девяти секунд, но потом бросил это занятие. Достать, возможно, Шипулин их бы и смог, но после такой погони вряд ли нашёл бы в себе силы ещё и на борьбу в финишном створе. Поэтому Антон не стал выжимать из себя последние силы, а спокойно докатил до третьего места, не подпустив преследователей.



То, что Шипулин не расклеился после обидного промаха на второй стрельбе — отличный знак. Ведь по ходу уже текущего сезона было, что подобные промахи выбивали Антона из колеи. Но не в этот раз. То, что в последней гонке перед чемпионатом мира лидер российской команды продемонстрировал не только хорошую спортивную форму, но и спортивную мудрость, может только радовать.



Тройка вне десятки

Ещё трое россиян, ушедших в гонку вместе с Шипулиным — Бабиков, Цветков и Гараничев, причём последний заработал это право непосредственно в Антхольце, поднявшись на 12-е место в индивидуальной гонке. Но в масс-старте они в борьбу за медали вмешаться не смогли.



Все трое финишировали в итоге рядышком, заняв места с 13-го по 15-е, соответственно, Цветков, Бабиков и Гараничев. У всех троих в итоге по три промаха, но если Цветков и Гараничев больше одного раза на рубеже не промахивались, то Бабиков на последней стрельбе оставил незакрытыми две мишени. На стрельбе Антона-младшего явно сказалась попытка перед заключительным рубежом изо всех сил удержаться в лидирующей группе.



На этот раз не сложилось, но давайте вспомним, что именно Бабиков первым из россиян в нынешнем сезоне выиграл личную гонку — пасьют в Эстерсунде, и именно Бабиков в Нове-Место первым из сборной России завоевал медаль в масс-старте, и тоже бронзу. До чемпионата мира у тренерского штаба нашей команды есть время, чтобы подвести подопечных к главному старту к лучшей форме. А в составе, который выступал в Антхольце, возможны изменения.



Бё — первый, Фуркад — пятый

Антхольц — всё же не территория Фуркада. Француз, которого в нынешнем сезоне, похоже, волнует только один вопрос — как накажут сборную России, всего второй раз в текущем сезоне остался вне подиума. Перенервничал, наверное, по ходу вчерашнего заседания, по итогам которого был жутко недоволен.

Он, как и тройка наших, допустил три промаха, причём два — на заключительной стрельбе, и финишировал только пятым. Хотя на трассу вообще уходил восьмым. Перед ним финишную черту пересёк Эмиль Хегле Свендсен, но норвежцы без наград не остались. Более того, Йоханнес Бё, единственный спортсмен, который закрыл все 20 мишеней, принёс сборной Норвегии первую победу в личных гонках нынешнего сезона. А француз Кентен Фийон Майе, пытавшийся перевести дело в финишную разборку, сдался до въезда на стадион.



Мужчины свои кубковые разборки продолжат теперь после чемпионата мира. Впереди Хохфильцен.