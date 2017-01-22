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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28510752/
22 января 2017, 14:11 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Бабиков: Недоволен гонкой в Антерсельве

Российский биатлонист Антон Бабиков, который занял 14-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, недоволен результатами гонки.

25-летний спортсмен подчеркнул, что во время гонки ему приходилось терпеть, преследуя группу лидеров.

— Я недоволен гонкой, мне больше нечего сказать, — заявил Бабиков во флеш-интервью после финиша.

— Вы встали за сильными спортсменами, тяжело было терпеть?

— Держал их темп на подъемах, но на спусках они уезжали от меня, причем значительно.
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