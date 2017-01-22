Антон Бабиков: Недоволен гонкой в Антерсельве

25-летний спортсмен подчеркнул, что во время гонки ему приходилось терпеть, преследуя группу лидеров.

— Я недоволен гонкой, мне больше нечего сказать, — заявил Бабиков во флеш-интервью после финиша.

— Вы встали за сильными спортсменами, тяжело было терпеть?

— Держал их темп на подъемах, но на спусках они уезжали от меня, причем значительно.