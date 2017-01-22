Шипулин остался вторым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Россиянин Антон Шипулин после третьего места в
масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце остался на второй позиции в общем зачёте.
Француз Мартен Фуркад сохранил уверенное лидерство.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 824.
2. Антон Шипулин (Россия) — 548.
3. Симон Шемпп (Германия) — 522.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 461.
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 457.
6. Эрик Лессер (Германия) — 433.
7.
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — 425.
9. Максим Цветков (Россия) — 405.
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 394…
13. Антон Бабиков (Россия) — 320…
30. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
33. Евгений Гараничев (Россия) — 173…
34. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
63. Юрий Шопин (Россия) — 18.
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