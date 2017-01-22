Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28510739/
22 января 2017, 14:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Для такого состояния я очень доволен своим результатом

Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, признался, что удовлетворён своим выступлением.

«Было очень тяжело, может, акклиматизация дала о себе знать. Я плохо спал сегодня, так что для такого состояния очень доволен результатом. Делал ставку на хорошую стрельбу, допустил один промах, но это неплохой результат. На “стойке” тяжело дышал, терпел, выцеливал, выдыхал, но отработал чисто.

На последнем круге сначала старался догнать Бё и Фийона-Майе, оторвался от преследователей, но потом силы кончились и я понял, что уже останусь третьим», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России