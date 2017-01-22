Павел Ростовцев: При первой возможности нас бы порвали. Значит, доказательств нет

По его словам, это является показателем того, что в истории с обвинениями российских биатлонистов много политики и надуманных вещей.

— Мне кажется, что международный союз биатлонистов показывает, как действительно нужно относиться к подобного рода громким заявлениям, — сказал Ростовцев. — При первой возможности нас бы там порвали. Значит, действительно нет доказательств и те материалы, которые собрала комиссия, не позволяют делать такие кардинальные выводы. Это лишний раз подчеркивает, что во всей этой истории очень много политики и надуманных вещей.

— Верите в то, что недовольные страны действительно могут бойкотировать соревнования?

— Это, опять же, политика. Как спортсменам преподносят, так они все и воспринимают. По крайней мере, вчера было вынесено решение. Я читал, якобы некоторые спортсмены остались недовольны тем, что не было никаких решений. Ну, как это не было? По 22 спортсменам оно принято — приостановлено всякое расследование в их адрес. К тому же в феврале во время чемпионата мира исполком соберется для определения судьбы чемпионата мира в Тюмени. Просто если решения оказались не такие, которые ожидали некие спортсмены, это не значит, что они не приняты. Мне кажется ситуация нормальная, но точка еще не поставлена. Рано радоваться. Надо и дальше сотрудничать, документально доказывать, отвечать на вопросы Международного союза биатлонистов по этой ситуации, быть открытыми и корректными.

— Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Как к этому относитесь?