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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28510596/
22 января 2017, 13:46 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке с масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе вторым финишировал француз <span class=error>Кентен</span> <nobr>Фийон-Майе.</nobr> Увеличить
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Дистанцию 15 км он преодолел за 37 минут 26 секунд, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе (37.04,3; 0), вторым финишировал француз Кентен Фийон-Майе (отставание 3,7; 1). Россиянин Максим Цветков занял 13-е место (+1.19,3; 3), Антон Бабиков — 14-е (+1.23,2; 3), Евгений Гараничев — 15-е (+1.25,8; 3).

Этап Кубка мира в Антерсельве завершится женской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фийон Майе К.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
22.01.2017 13:00 Антерсельва (Италия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 37.04,3
2 Кантен Фийон Майе Франция +03,7
3 Антон ШИПУЛИН Россия +21,7
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +25,2
5 Мартен Фуркад Франция +29,2
6 Жан-Гийом Беатрикс Франция +33,4
7 Симон Шемп Германия +34,2
8 Эрик Лессер Германия +54,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +59,2
10 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +59,8
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