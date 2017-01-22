Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке с
масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.
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Дистанцию 15 км он преодолел за 37 минут 26 секунд, допустив на четырех огневых рубежах один промах.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе (37.04,3; 0), вторым финишировал француз Кентен
Этап Кубка мира в Антерсельве завершится женской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.
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|22.01.2017 13:00
|Антерсельва (Италия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|37.04,3
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+03,7
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+21,7
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+25,2
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+29,2
|6
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+33,4
|7
|Симон Шемп
|Германия
|+34,2
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+54,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+59,2
|10
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+59,8
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