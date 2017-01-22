Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве

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Дистанцию 15 км он преодолел за 37 минут 26 секунд, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе (37.04,3; 0), вторым финишировал француз Кентен Фийон-Майе (отставание 3,7; 1). Россиянин Максим Цветков занял 13-е место (+1.19,3; 3), Антон Бабиков — 14-е (+1.23,2; 3), Евгений Гараничев — 15-е (+1.25,8; 3).

Этап Кубка мира в Антерсельве завершится женской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.