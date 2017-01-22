Александр Тихонов: Не имея окончательного вывода ВАДА, мы признали какую-то свою вину
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что в субботу международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.
— Вчера исполком IBU вынес решение оправдать 22 российских биатлониста из 29. Можно ли назвать такой итог заседания удачным для нас?
— Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою
У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсменов были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований.
— Есть вероятность перепроверок сочинских
— Перепроверки — это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter