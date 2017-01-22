Александр Тихонов: Не имея окончательного вывода ВАДА, мы признали какую-то свою вину

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Напомним, что в субботу международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.

— Вчера исполком IBU вынес решение оправдать 22 российских биатлониста из 29. Можно ли назвать такой итог заседания удачным для нас?

— Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже не при чем. Эта наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.

У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсменов были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там еще начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.

— Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Справедливо ли это?