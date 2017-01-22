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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28510464/
22 января 2017, 13:35 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Александр Тихонов: Не имея окончательного вывода ВАДА, мы признали какую-то свою вину

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение второго исполкома IBU по вопросам российского допинга. Увеличить
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Напомним, что в субботу международная федерация биатлона приостановила расследования в отношении 22 российских спортсменов из 29.

— Вчера исполком IBU вынес решение оправдать 22 российских биатлониста из 29. Можно ли назвать такой итог заседания удачным для нас?

— Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже не при чем. Эта наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.

У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсменов были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там еще начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.

— Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Справедливо ли это?

— Перепроверки — это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая допинг-проба дала положительный результат. Вторую пробу вскрывали без ее присутствия, и она подала в суд. Ей вернули медаль и премиальные, а также возместили моральный ущерб. У эстонки Кристины Шмигун было то же самое. А теперь скажите мне: хоть одно нормальное заявление со стороны российского руководства спорта, федераций было? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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