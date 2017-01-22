Бессеберг: IBU проведет внеочередной конгресс по антидопинговым правилам до 9 февраля
Международный союз биатлонистов (IBU) до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила, заявил агентству «Р-Спорт» глава IBU Андерс Бессеберг.
В середине января стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU после встречи на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. В субботу в IBU сообщили, что обсудят изменения в антидопинговых правилах до чемпионата мира, который стартует 9 февраля в Австрии.
«Действительно, мы проведем внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила до 9 февраля. Хочу подчеркнуть, что все указанное в
В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. На заседании было принято решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга,
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