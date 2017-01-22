Бессеберг: IBU проведет внеочередной конгресс по антидопинговым правилам до 9 февраля

В середине января стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU после встречи на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. В субботу в IBU сообщили, что обсудят изменения в антидопинговых правилах до чемпионата мира, который стартует 9 февраля в Австрии.

«Действительно, мы проведем внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила до 9 февраля. Хочу подчеркнуть, что все указанное в пресс-релизе организации верно», — сказал Бессеберг по телефону.