Фуркад разозлен, Бьорндален не хочет ждать. Реакция на решение IBU
22 дела в отношении российских спортсменов, возбужденных Международным союзом биатлонистов (IBU), закрыты за отсутствием доказательств. «СЭ» собрал в одном тексте всю реакцию биатлонного мира на это решение.
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Андерс БЕССЕБЕРГ, глава Международного союза биатлонистов (IBU):
— Все, что могу сказать, это только количество — семь. Меня не интересуют имена, меня интересует, чтобы мы приняли правильное решение. Задача федерации — защищать чистых спортсменов, поэтому никто не будет отстранен от выступлений без достаточных на то оснований.
Александр КРАВЦОВ, президент Союза биатлонистов России:
«Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, комментатор:
«Ребята! Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны! Баба Яга опять против! Верим в чистый российский спорт! Наши спортсмены всех победят! Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно! Двое -остаются отстраненными, по семи атлетам расследования продолжаются! По 22-м спортсменам
Виталий МУТКО,
— Это взвешенное решение, есть политика и есть право, — цитирует ТАСС Мутко. — Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия.
В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться.
Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок расследует Международный олимпийский комитет. И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены.
Дарья ДОМРАЧЕВА, биатлонистка:
— Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, приводит «Матч ТВ» слова Домрачевой.
— И что будут спортсмены предпринимать дальше?
— После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще
— За время заседания
— Практически нет.
Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН, биатлонист:
— Я разочарован, — приводит tv2.no слова Бьорндалена. — Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.
— Это разочарование или злость?
— Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.
— Что нужно сделать сейчас?
— Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.
— Необходимы более жесткие меры?
— Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.
Мартен ФУРКАД, биатлонист:
«Я зол», — приводит tv2.no цитату Фуркада.
Отметим, что Фуркад, Михал Шлезингер и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы.
Ивор ЛЕХОТЯН,
— В отношении 22 российских биталонистов у нас нет конкретных доказательств, — приводит sport.idnes.cz слова Лехотяна. — Однако в данный момент мы продолжаем контролировать ситуацию и держать вопрос в поле зрения. Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, чтобы затем вынести окончательный вердикт. При определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира.
Иржи ХАМЗА, председатель Союза биатлона Чехии:
— IBU тянет время, не знаю почему, — приводит Idnes.cz слова Хамзы. — Россия выразила свою позицию, здесь все понятно. Если решения Бессеберга являются окончательными, мы будем требовать внеочередного собрания IBU.
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