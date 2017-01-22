Фуркад разозлен, Бьорндален не хочет ждать. Реакция на решение IBU

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Андерс БЕССЕБЕРГ, глава Международного союза биатлонистов (IBU):

— Все, что могу сказать, это только количество — семь. Меня не интересуют имена, меня интересует, чтобы мы приняли правильное решение. Задача федерации — защищать чистых спортсменов, поэтому никто не будет отстранен от выступлений без достаточных на то оснований.

Александр КРАВЦОВ, президент Союза биатлонистов России:

«Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, комментатор:

«Ребята! Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны! Баба Яга опять против! Верим в чистый российский спорт! Наши спортсмены всех победят! Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно! Двое -остаются отстраненными, по семи атлетам расследования продолжаются! По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Виталий МУТКО, вице-премьер РФ:

— Это взвешенное решение, есть политика и есть право, — цитирует ТАСС Мутко. — Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия.

В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться.

Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок расследует Международный олимпийский комитет. И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены.

Дарья ДОМРАЧЕВА, биатлонистка:

— Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, приводит «Матч ТВ» слова Домрачевой.

— И что будут спортсмены предпринимать дальше?

— После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года, соберемся спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны.

— За время заседания какая-то главная мысль прозвучала?

— Практически нет.

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН, биатлонист:

— Я разочарован, — приводит tv2.no слова Бьорндалена. — Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.

— Это разочарование или злость?

— Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.

— Что нужно сделать сейчас?

— Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.

— Необходимы более жесткие меры?

— Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.

Мартен ФУРКАД, биатлонист:

«Я зол», — приводит tv2.no цитату Фуркада.

Отметим, что Фуркад, Михал Шлезингер и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, где руководство Международного союза биатлонистов (IBU) объявило спортсменам об итогах заседания исполкома и рабочей группы.

Ивор ЛЕХОТЯН, вице-президент Международного союза битлонистов:

— В отношении 22 российских биталонистов у нас нет конкретных доказательств, — приводит sport.idnes.cz слова Лехотяна. — Однако в данный момент мы продолжаем контролировать ситуацию и держать вопрос в поле зрения. Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, чтобы затем вынести окончательный вердикт. При определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира.

Иржи ХАМЗА, председатель Союза биатлона Чехии:

— IBU тянет время, не знаю почему, — приводит Idnes.cz слова Хамзы. — Россия выразила свою позицию, здесь все понятно. Если решения Бессеберга являются окончательными, мы будем требовать внеочередного собрания IBU.