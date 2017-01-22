Вице-президент IBU: Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться. Также IBU открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом, — сказал Леготян. — Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира».

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.