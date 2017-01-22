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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28509267/
22 января 2017, 9:56 | Биатлон | ТАСС

Вице-президент IBU: Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за последнего допингового скандала. Об этом сообщил вице-президент организации Ивор Леготян, слова которого приводит чешский портал Sport.idnes.

Как рассказал <nobr>вице-президент</nobr> организации <span class=error>Ивор</span> <span class=error>Леготян</span> решение по этому вопросу будет принято 9 февраля на исполкоме IBU. Увеличить
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В субботу состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться. Также IBU открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом, — сказал Леготян. — Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира».

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.
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Российский биатлон отделался испугом

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела против 22 из 29 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Однако IBU еще может применить санкции против российского биатлона — ключевые решения будут приняты на заседании исполкома 9 февраля.
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