Вице-президент IBU: Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года
из-за последнего допингового скандала. Об этом сообщил вице-президент организации Ивор Леготян, слова которого приводит чешский портал Sport.idnes.
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В субботу состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться. Также IBU открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).
«Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом, — сказал Леготян. — Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира».
Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.
Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала КМ по лыжным гонкам текущего сезона.
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