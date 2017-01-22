Иржи Хамза: IBU тянет время

Вчера состоялось внеочередное заседание исполкома IBU, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

— IBU тянет время, не знаю почему, — приводит Idnes.cz слова Хамзы. — Россия выразила свою позицию, здесь все понятно. Если решения Бессеберга являются окончательными, мы будем требовать внеочередного собрания IBU.