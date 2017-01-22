Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

30 сильнейших биатлонистов преодолеют дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Россию представят четверо мужчин.

Второй стартовый номер у лидера российской команды Антона Шипулина. Максим Цветков уйдет в гонку под 8-м номером, Антон Бабиков — под 12-м, Евгений Гараничев — под 27-м.

Под первым номером заявлен лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Немец Симон Шемпп в протоколе значится третьим.