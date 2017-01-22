Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве
Сегодня в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у мужчин.
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30 сильнейших биатлонистов преодолеют дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Россию представят четверо мужчин.
Второй стартовый номер у лидера российской команды Антона Шипулина. Максим Цветков уйдет в гонку под 8-м номером, Антон Бабиков — под 12-м, Евгений Гараничев — под 27-м.
Под первым номером заявлен лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Немец Симон Шемпп в протоколе значится третьим.
Мужской
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