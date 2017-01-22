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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28508549/
22 января 2017, 10:19 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Мы хотим чистый биатлон и не можем ждать полтора года

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален выразил разочарование решениями Международного союза биатлонистов (IBU).

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален выразил разочарование решениями Международного союза биатлонистов (IBU). Увеличить
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В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

— Я разочарован, — приводит tv2.no слова Бьорндалена. — Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.

— Это разочарование или злость?

— Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.

— Что нужно сделать сейчас?

— Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.

— Необходимы более жесткие меры?

— Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.
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