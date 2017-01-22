Оле Эйнар Бьорндален: Мы хотим чистый биатлон и не можем ждать полтора года
Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален выразил разочарование решениями Международного союза биатлонистов (IBU).
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В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.
— Я разочарован, — приводит tv2.no слова Бьорндалена. — Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.
— Это разочарование или злость?
— Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.
— Что нужно сделать сейчас?
— Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.
— Необходимы более жесткие меры?
— Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.
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