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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28508548/
22 января 2017, 10:17 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Решение исполкома IBU разозлило Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> выразил недовольство решением Международного союза биатлонистов (IBU). Увеличить
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В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

«Я зол», — приводит tv2.no цитату Фуркада.
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Новости Биатлона

Российский биатлон отделался испугом

Российский биатлон отделался испугом

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела против 22 из 29 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Однако IBU еще может применить санкции против российского биатлона — ключевые решения будут приняты на заседании исполкома 9 февраля.
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