Решение исполкома IBU разозлило Фуркада
Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство решением Международного союза биатлонистов (IBU).
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В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.
«Я зол», — приводит tv2.no цитату Фуркада.
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