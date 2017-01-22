Российский биатлон отделался испугом

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В субботу, 21 января, в итальянской Антерсельве состоялось экстренное заседание Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное результатам расследования организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

По итогам заседания из-за отсутствия доказательств были прекращены дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Теперь IBU продолжает расследование лишь в отношении семи российских спортсменов, и до 5 февраля Союз биатлонистов России должен дать по ним объяснения и предоставить полный список документов.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

«Некоторые из этих спортсменов уже дисквалифицированы или завершили карьеру, но есть люди, которые в настоящее время участвуют в международных соревнованиях. Мы дадим рекомендации в течение недели, комитет IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы, — заявил Бессеберг.

Позднее IBU принял решение вести расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.

На пресс-конференции в Антерсельве президент Бессеберг подвел итоги встречи спортсменов, представителей команд и руководства IBU.

«Прежде всего я хочу сказать, что за столом мы обсуждали большую проблему. Это самая главная проблема российского спорта — антидопинговая работа в России.

Российские биатлонисты также столкнулись с проблемой, которой в нормальной ситуации быть не должно. Это проблема национального антидопингового агентства.

В России оно не соответствует Кодексу, поэтому мы рассмотрели факты из доклада Макларена. С 9 декабря мы ведем работу с этой информацией. Рабочая группа проводит антидопинговую экспертизу. У них есть некоторые результаты разработки, которые они немедленно докладывают исполкому.

Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения, — отметил Бессеберг на пресс-конференции.

Имена двух спортсменов, которые были отстранены 22 декабря, не разглашаются, однако сообщалось, что один из атлетов соревновался «на национальном уровне», а второго СБР уже отстранил. Рулевой IBU подчеркнул, что пробы 29 биатлонистов, заподозренных в употреблении допинга, не имели отношения к Олимпиаде в Сочи.

На заседании также стало известно, что IBU включит всех российских спортсменов, принимающих участие в соревнованиях под эгидой организации, в зарегистрированный пул тестируемых на допинг.

Цитата «Исполком IBU принял решение автоматически включать всех российских биатлонистов, участвующих в соревнованиях под эгидой организации, в зарегистрированный пул тестируемых на допинг», — говорится в сообщении организации.

Бессеберг заявил, что IBU не будет озвучивать имена подозреваемых биатлонистов, и рассказал, когда будет принято решения относительно чемпионата мира в Тюмени.

«Доклад Макларена содержит лишь часть информации, с которой мы работаем, поэтому мы по-прежнему не оглашаем имен. Детали известны рабочей группе, но я не держу все семь имен, подозреваемых в голове.

Я не буду упоминать каких-либо имен до окончания расследования. Если президент Союза биатлонистов России решит это сделать, он имеет полное право. А мы не хотим совершать эту формальную ошибку, — отметил Бессеберг.

Несмотря на в целом позитивный для российского спорта итог заседания, радоваться нашим болельщикам пока рано.

Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится уже 9 февраля, и на нем будут приняты ключевые решения по российским биатлонистам, в том числе и относительно чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени.

«9 февраля также будет прояснена ситуация с чемпионатом мира в Тюмени.

Также принято решение перепроверить все пробы с Олимпиады в Сочи всех действующих атлетов, так как мы пока не получили достаточных доказательств вины, согласно докладу Макларена.

В последние 10−15 лет у нас было немало положительных тестов, но антидопинговая панель должна быть уверена в доказательной базе, чтобы потом ее не могли оспорить ВАДА или обвиняемая сторона.

У нас все апелляции атлетов были отклонены, кроме случая процедурной ошибки с Кайсой Варис. Поэтому до вынесения решения мы должны убедиться в их вине. Два временных отстранения, решение о которых было принято в декабре, остаются в силе и после сегодняшнего заседания, — подчеркнул президент IBU.