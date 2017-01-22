Российский биатлон отделался испугом
Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела против 22 из 29 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Однако IBU еще может применить санкции против российского биатлона — ключевые решения будут приняты на заседании исполкома 9 февраля.
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В субботу, 21 января, в итальянской Антерсельве состоялось экстренное заседание Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное результатам расследования организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
По итогам заседания
Теперь IBU продолжает расследование лишь в отношении семи российских спортсменов, и до 5 февраля Союз биатлонистов России должен дать по ним объяснения и предоставить полный список документов.
В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
«Некоторые из этих спортсменов уже дисквалифицированы или завершили карьеру, но есть люди, которые в настоящее время участвуют в международных соревнованиях. Мы дадим рекомендации в течение недели, комитет IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы, — заявил Бессеберг.
Позднее IBU принял решение вести расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
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«Прежде всего я хочу сказать, что за столом мы обсуждали большую проблему. Это самая главная проблема российского спорта — антидопинговая работа в России.
Российские биатлонисты также столкнулись с проблемой, которой в нормальной ситуации быть не должно. Это проблема национального антидопингового агентства.
В России оно не соответствует Кодексу, поэтому мы рассмотрели факты из доклада Макларена. С 9 декабря мы ведем работу с этой информацией. Рабочая группа проводит антидопинговую экспертизу. У них есть некоторые результаты разработки, которые они немедленно докладывают исполкому.
Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения, — отметил Бессеберг на
Имена двух спортсменов, которые были отстранены 22 декабря, не разглашаются, однако сообщалось, что один из атлетов соревновался «на национальном уровне», а второго СБР уже отстранил. Рулевой IBU подчеркнул, что пробы 29 биатлонистов, заподозренных в употреблении допинга, не имели отношения к Олимпиаде в Сочи.
На заседании также стало известно, что IBU включит всех российских спортсменов, принимающих участие в соревнованиях под эгидой организации, в зарегистрированный пул тестируемых на допинг.
Бессеберг заявил, что IBU не будет озвучивать имена подозреваемых биатлонистов, и рассказал, когда будет принято решения относительно чемпионата мира в Тюмени.
«Доклад Макларена содержит лишь часть информации, с которой мы работаем, поэтому мы
Я не буду упоминать
Несмотря на в целом позитивный для российского спорта итог заседания, радоваться нашим болельщикам пока рано.
Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится уже 9 февраля, и на нем будут приняты ключевые решения по российским биатлонистам, в том числе и относительно чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени.
«9 февраля также будет прояснена ситуация с чемпионатом мира в Тюмени.
Также принято решение перепроверить все пробы с Олимпиады в Сочи всех действующих атлетов, так как мы пока не получили достаточных доказательств вины, согласно докладу Макларена.
В последние 10−15 лет у нас было немало положительных тестов, но антидопинговая панель должна быть уверена в доказательной базе, чтобы потом ее не могли оспорить ВАДА или обвиняемая сторона.
У нас все апелляции атлетов были отклонены, кроме случая процедурной ошибки с Кайсой Варис. Поэтому до вынесения решения мы должны убедиться в их вине. Два временных отстранения, решение о которых было принято в декабре, остаются в силе и после сегодняшнего заседания, — подчеркнул президент IBU.
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