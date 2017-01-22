Домрачева: Спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам

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В субботу состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии WADA рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.