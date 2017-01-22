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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28508380/
22 января 2017, 2:09 | Биатлон | ТАСС

Домрачева: Спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Спортсмены остались разочарованы решением Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допинг-случаев из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Ранее IBU оправдал 22 из 29 российских биатлонистов чьи дела по итогам доклада независимой комиссии <span class=error>WADA</span> рассматривала экспертная комиссия. Увеличить
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В субботу состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии WADA рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.

«Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, — отметила биатлонистка. — Возможно, IBU предпримет еще какие-то шаги в дальнейшем. Но если придется ждать еще полтора года, то соберемся со спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны».
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