IBU не принял решений по биатлонистам РФ по итогам расследования по докладу WADA

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.

В субботу IBU в итальянском Антхольце провел внеочередной исполком.