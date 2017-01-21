IBU не принял решений по биатлонистам РФ по итогам расследования по докладу WADA
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Международный союз биатлонистов (IBU) не принял решений относительно российских биатлонистов по итогам расследования после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Bild.
В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
В субботу IBU в итальянском Антхольце провел внеочередной исполком.
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