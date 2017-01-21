Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28507865/
21 января 2017, 23:03 | Биатлон | Р-Спорт

IBU не принял решений по биатлонистам РФ по итогам расследования по докладу WADA

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Международный союз биатлонистов (IBU) не принял решений относительно российских биатлонистов по итогам расследования после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Bild.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.

В субботу IBU в итальянском Антхольце провел внеочередной исполком.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной