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21 января 2017, 23:11 | Биатлон | Р-Спорт

Закрыты дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств, сообщает Bild.

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов подозреваемых в употреблении допинга закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств. Увеличить
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В субботу в итальянской Антерсельве проходит экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

В настоящее время расследование продолжается в отношении 7 российских спортсменов. До 5 февраля у Союза биатлонистов России (СБР) есть время, чтобы дать объяснения.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
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Новости Биатлона

IBU не принял решений по биатлонистам РФ по итогам расследования по докладу WADA

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Международный союз биатлонистов (IBU) не принял решений относительно российских биатлонистов по итогам расследования после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Bild.
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