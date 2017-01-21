Закрыты дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов

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В субботу в итальянской Антерсельве проходит экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

В настоящее время расследование продолжается в отношении 7 российских спортсменов. До 5 февраля у Союза биатлонистов России (СБР) есть время, чтобы дать объяснения.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.