Закрыты дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств, сообщает Bild.
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В субботу в итальянской Антерсельве проходит экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
В настоящее время расследование продолжается в отношении 7 российских спортсменов. До 5 февраля у Союза биатлонистов России (СБР) есть время, чтобы дать объяснения.
В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
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