Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете в Антерсельве
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова выступят в составе сборной России в эстафете 4 по 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:45 по московскому времени.
Женской эстафетой завершится соревновательная программа этапа в Антерсельве.
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