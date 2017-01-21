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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28507372/
21 января 2017, 21:01 | Биатлон | Р-Спорт

Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете в Антерсельве

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова выступят в составе сборной России в эстафете 4 по 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:45 по московскому времени.

Женской эстафетой завершится соревновательная программа этапа в Антерсельве.
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