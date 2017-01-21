Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28506781/
21 января 2017, 19:04 | Биатлон | Lenta.Ru

Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4 по 75 километра на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В составе отечественной команды выступили Максим Цветков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Первыми стали немцы которые преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 572 секунды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонка состоялась в субботу, 21 января. Первыми стали немцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 57,2 секунды. Вышедший на последний этап Симон Шемпп на фотофинише обогнал представителя Норвегии Эмиля Хегле Свендсена. Россияне уступили победителям 33,6 секунды.

В составе отечественной команды выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Эстафету пропускал Антон Шипулин, который в пятницу, 20 января, стал первым в индивидуальной гонке. Свое решение он объяснил желанием подготовиться к масс-старту.

Шестой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 19 января и завершится 22 января мужским масс-стартом.

1.
Германия
2.
Норвегия
3.
Россия
21.01.2017 17:15 Антерсельва (Италия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп 01:13.57,2
2 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +0,1
3 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон БАБИКОВ +33,6
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +46,7
5 Австрия Даниэль Мезотич, Свен Гроссеггер, Лоренц Вегер, Доминик Ландертингер +49,2
6 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +01.04,9
7 Франция Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе +01.34,7
8 Швейцария Жереми Финелло, Серафин Вистнер, Марио Дольдер, Беньямин Вегер +01.48,6
9 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.50,4
10 Италия Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Руди Дзини, Томас Бормолини +02.57,1
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»