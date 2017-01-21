Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Гонка состоялась в субботу, 21 января. Первыми стали немцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 57,2 секунды. Вышедший на последний этап Симон Шемпп на фотофинише обогнал представителя Норвегии Эмиля Хегле Свендсена. Россияне уступили победителям 33,6 секунды.
В составе отечественной команды выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.
Эстафету пропускал Антон Шипулин, который в пятницу, 20 января, стал первым в индивидуальной гонке. Свое решение он объяснил желанием подготовиться к
Шестой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 19 января и завершится 22 января мужским
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|21.01.2017 17:15
|Антерсельва (Италия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|01:13.57,2
|2
|Норвегия
|Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+0,1
|3
|Россия
|Максим ЦВЕТКОВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон БАБИКОВ
|+33,6
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+46,7
|5
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Свен Гроссеггер, Лоренц Вегер, Доминик Ландертингер
|+49,2
|6
|США
|Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти
|+01.04,9
|7
|Франция
|Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|+01.34,7
|8
|Швейцария
|Жереми Финелло, Серафин Вистнер, Марио Дольдер, Беньямин Вегер
|+01.48,6
|9
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.50,4
|10
|Италия
|Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Руди Дзини, Томас Бормолини
|+02.57,1
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