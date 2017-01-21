Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала

Неделю назад в Рупольдинге мужская сборная России выступила в эстафете в необычном составе и заняла второе место. Тогда казалось, что это последняя вольная примерка, а во время генеральной репетиции в Антхольце у нас побежит тот самый состав, который «наигрывался» на чемпионат мира. Окончательный и бесповоротный.



Оказалось, что казалось. Лишь один человек из той четвёрки получил свой второй шанс, причём тот человек, который заработал наибольшее количество «дизлайков» — Антон Бабиков. При этом состав образца Атнхольца совершенно точно не мог быть «для чемпионата мира». Потому что в нём не нашлось места Шипулину. Зато были Гараничев и Малышко. И Цветков — в роли забойщика. Рикко Гросс и его помощники окончательно всех запутали.



Надёжный забойщик

Цветков заработал резко и сразу вышел в лидеры. Первое место он сохранил и после первого километра, и после второго, и при заходе на рубеж. Стрельба у Цветкова получилась качественной, тогда как почти все команды использовали дополнительные патроны. Чисто отработали лишь семеро, из них быстрее всех стрелял эстонец Цакна. Гонка получила неожиданного лидера.



И ведь никто не спешил опережать эстонца. Цветков пропустил вперёд Лессера и спокойно работал за ним. Стрелять «стойку» Максиму выпало на четвёртом щите, и он оказался единственным в первой десятке, кому удалось отработать точно. Следом за россиянином увязался представитель Казахстана, тут как тут был норвежец Биркеланд. Лессер промахнулся ещё раз, но на дистанцию отправился всего восемью секундами спустя. Никаких серьёзных отрывов при передаче эстафеты, конечно, быть не могло: Евгений Гараничев получил три десятых секунды преимущества над Бенедиктом Доллем. Третьими шли итальянцы.

«Стойка» — это какая надо «стойка»

Россия, Германия, Норвегия, Казахстан, Италия, США — шестёрка лидеров имела десять секунд преимущества над Францией и больше 20 — над основной группой преследования. Долль вылезать вперёд не спешил, Гараничев скорость не взвинчивал — этот расклад не устраивал норвежца Л’Абе-Лунда, и он решил взвалить на себя шкуру лидера. Именно он стрелял на первом щите и допустил промах. Но что значит один промах против трёх у Гараничева? Значит 16 секунд отставания от лидера и шестое место после «лёжки».



Страшного пока не было ничего. Перед россиянином был небольшой просвет и восемь секунд до трио США-Казахстан-Германия. Можно было не спеша сокращать отставание, Гараничев это и делал. При заходе на «стойку» он уже был четвёртым и проигрывал всего 7 секунд, но ведь это была «стойка…



Что сделал Евгений — уму непостижимо. Словно из пулемёта он погасил все мишени и, на фоне промахов всех соперников и падения казаха, отхватил себе 11 секунд лидерства. До Дмитрия Малышко, правда, доехали всего 5.

Догонялки

Против Малышко были Йоханнес Бё и Арнд Пайффер. В прежние времена невозможно было определить, кто их этой тройки от кого убежит, но сейчас россиянин являлся однозначным аутсайдером. Ждать чудес от Дмитрия нужно было только на рубеже, куда трио лидеров прибыло с преимуществом в 20 секунд над группой преследования. Малышко оставил себе первый щит, сделал два промаха и отправился догонять норвежца и немца.



Конечно, теперь мы больше смотрели не вперёд, а назад. Впереди было почти 20 секунд отставания, а позади — швейцарец и украинец, в десяти секундах. Малышко, впрочем, думал иначе и за километр отыграл у лидеров 5 секунд, при этом на столько же убежав от преследователей. К «стойке» диспозиция не изменилась, а на стрельбище «догонялки» россиянина аукнулись двумя промахами. Теперь отставание от дуэта лидеров достигло 30 секунд, зато преимущество над догоняющими сохранилось. На финише этапа силы окончательно покинули Малышко: Бё он проиграл ещё 20 секунд, но третье место Бабикову довёз.

Теперь не хватает только победы

Наш новоиспечённый финишёр имел 10 секунд преимущества над четырьмя преследователями — американцем, французом, украинцем и австрийцем. О золоте и серебре можно было не думать: Свендсен и Шемпп увеличивали своё преимущество и готовились к очной схватке за победу. Бабикова к «лёжке» догнали, на рубеже Фийон Майе и Ландертингер промахнулись по разу, остальные отработали точно. Разборка медалей откладывалась.