Гараничев: Шипулин перед эстафетой сказал слова напутствия

Гараничеву на первой стрельбе понадобились все три дополнительных патрона, но на «стойке» он отработал без ошибок и передал эстафету первым. В гонке не участвует лидер сборной России Антон Шипулин.

— Немножко успел испугаться, — сказал Гараничев после завершения своего этапа. — Не понимал, почему допускаю ошибки. Все было нормально, не понимал, почему допускаю промахи. Но смог собраться.

После двух ошибок на «лежке» успокоился. Не думал о стрельбе. Только когда пришел к рубежу, собрался и отработал чисто.

Шипулина можно понять — три дня подряд сложные гонки. Он поддерживал нас, пожелал удачи, сказал слова напутствия.