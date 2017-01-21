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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28506607/
21 января 2017, 19:34 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Гараничев: Шипулин перед эстафетой сказал слова напутствия

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев не смог найти объяснения своим промахам на «лежке» в сегодняшней эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Гараничеву на первой стрельбе понадобились все три дополнительных патрона, но на «стойке» он отработал без ошибок и передал эстафету первым. В гонке не участвует лидер сборной России Антон Шипулин.

— Немножко успел испугаться, — сказал Гараничев после завершения своего этапа. — Не понимал, почему допускаю ошибки. Все было нормально, не понимал, почему допускаю промахи. Но смог собраться.

После двух ошибок на «лежке» успокоился. Не думал о стрельбе. Только когда пришел к рубежу, собрался и отработал чисто.

Шипулина можно понять — три дня подряд сложные гонки. Он поддерживал нас, пожелал удачи, сказал слова напутствия.
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