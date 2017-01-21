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21 января 2017, 18:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Цветков: Привыкли, что в эстафете бежит Шипулин. Надеюсь, другой Антон не хуже

Российский биатлонист Максим Цветков, выигравший стартовый этап эстафеты на шестом этапе Кубка мира, проходящем в Антхольце, прокомментировал своё выступление.

«Гонка вчера была очень тяжёлая. Сегодня первый круг шли в большой толпе. На втором удалось оторваться, выйти вперёд. Все привыкли, что в эстафете бежит Антон Шипулин. Сегодня у нас другой Антон, надеюсь, он выступит не хуже», — сказал Цветков в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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