Три раза не воин. Одинокая Акимова снова проиграла масс-старт
Татьяна Акимова уверенно лидировала по ходу
масс-старта, но не попала даже в топ-15. На финише неожиданный победитель «порвал» Коукалову.
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Чайная ложка мёда
В третий раз Татьяна Акимова в гордом одиночестве представляла Россию в
Акимова в двух предыдущих
Быстрее только Америка
Акимова сразу же подтянулась к лидерам. На первой контрольной отсечке она уже была третьей, устроившись за спинами Мякяряйнен и Хильдебранд. Финка немедленно придумала себе побег, но её не отпустили. Акимова
Стреляла Татьяна быстро и точно. Быстрее сработала только американка Данкли, она и опередила россиянку на пару секунд. Коукалова, Дальмайер, Хильдебранд — все отправились на штрафной круг, а
Все, кроме Акимовой
В итоге образовалась семёрка лидеров, которую очень быстро возглавила Акимова. За ней катили Вирер, Браза, Хинц, а фавориты в середине пелотона сокращали отставание. Максимально близко удалось подобраться только Дальмайер, она приехала на стрельбище в 20 секундах от россиянки, и вне первой десятки. А уехала с него третьей. Все лидеры намазали. Все, кроме Акимовой. Россиянка покинула рубеж уверенным лидером, от Дальмайер и итальянки Рунгальдьер её отделяли 15 секунд. Вирер выскочила со штрафного круга четвёртой. Мякяряйнен и
Скорость Акимова держать не могла, да этот факт и не мог быть удивительным. На отсечке 6,1 км все ближайшие преследователи отыграли у россиянки примерно 10 секунд, через километр от её преимущества не осталось и следа. Акимова наверняка делала ставку на стрельбу и не собиралась работать в чужом темпе. На рубеж Татьяна и Лаура пришли вместе.
Жирная оплывшая точка
И там Акимова сразу же промазала. А потом ещё раз. На этом в короткой истории борьбы России за медали
Перед заключительной стрельбой немка имела ровно полминуты преимущества над чешкой и финкой. И первым же выстрелом промахнулась. Интрига ожила, а немка промазала ещё раз. Теперь всё зависело от её соперниц и их желания сделать Лауре подарок. Мякяряйнен смазала последний выстрел, а Коукалова обошлась без промахов.
Самое неожиданное
Чешка полетела на дистанцию, преследуемая немкой Хорхлер. У неё вряд ли было много шансов «отобедать» Габриэлой на последнем круге. Скорее, можно было поверить, что это сделает Дальмайер. Однако внезапно оказалось, что сил у Коукаловой осталось не так много. Хорхлер вцепилась в неё мёртвой хваткой, а Дальмайер сразу же отыграла пяток секунд. С тройкой призёров всё было ясно.
За 500 метров до финиша Лаура достала дуэт лидеров. Теперь могло произойти всё что угодно, и произошло самое неожиданное: Хорхлер рванула вперёд и оставила чешкуа с носом. И пока Коукалова утирала нос, её обогнала и Дальмайер. Чешка смирилась, бросила бороться и финишную черту пересекла, имитирая бегущую черепаху.
Акимова, допустившая один промах на четвёртом рубеже, гонку закончила 16-й. Отрицательная динамика её выступлений в
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