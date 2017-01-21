Три раза не воин. Одинокая Акимова снова проиграла масс-старт

Чайная ложка мёда

В третий раз Татьяна Акимова в гордом одиночестве представляла Россию в масс-старте. Такого конфуза в нашей сборной определённо не было никогда. Хотя ложка мёда в этой бочке с непонятной и дурно пахнущей субстанцией всё-таки была: на сей раз у нас могла быть вторая спортсменка — Ольга Подчуфарова, но она отказалась от старта ради экономии сил для будущих побед. То есть невелика ложка. Чайная.



Акимова в двух предыдущих масс-стартах заняла 10-е и 13-е места — повода для особых надежд тут не было. Гонку россиянка начинала с четвёртой линии и с номером 10. Яркое солнце, лёгкий мороз, полные трибуны — всё располагало к отличному биатлону. Всё, кроме заседания специальной комиссии IBU, которое проходило в это же время, но в другом месте. Там какие-то люди в очередной раз решали, как сильно и по какому месту карать российский биатлон. Или как сильно миловать.



Быстрее только Америка

Акимова сразу же подтянулась к лидерам. На первой контрольной отсечке она уже была третьей, устроившись за спинами Мякяряйнен и Хильдебранд. Финка немедленно придумала себе побег, но её не отпустили. Акимова как-то уж очень спокойно работала с лидерами, а на огневой рубеж вообще закатилась первой.



Стреляла Татьяна быстро и точно. Быстрее сработала только американка Данкли, она и опередила россиянку на пару секунд. Коукалова, Дальмайер, Хильдебранд — все отправились на штрафной круг, а Дорен-Абер с Мякяряйнен даже задержались в два раза дольше.

Все, кроме Акимовой

В итоге образовалась семёрка лидеров, которую очень быстро возглавила Акимова. За ней катили Вирер, Браза, Хинц, а фавориты в середине пелотона сокращали отставание. Максимально близко удалось подобраться только Дальмайер, она приехала на стрельбище в 20 секундах от россиянки, и вне первой десятки. А уехала с него третьей. Все лидеры намазали. Все, кроме Акимовой. Россиянка покинула рубеж уверенным лидером, от Дальмайер и итальянки Рунгальдьер её отделяли 15 секунд. Вирер выскочила со штрафного круга четвёртой. Мякяряйнен и Дорен-Абер обошлись без ошибок.



Скорость Акимова держать не могла, да этот факт и не мог быть удивительным. На отсечке 6,1 км все ближайшие преследователи отыграли у россиянки примерно 10 секунд, через километр от её преимущества не осталось и следа. Акимова наверняка делала ставку на стрельбу и не собиралась работать в чужом темпе. На рубеж Татьяна и Лаура пришли вместе.



Жирная оплывшая точка

И там Акимова сразу же промазала. А потом ещё раз. На этом в короткой истории борьбы России за медали масс-старта можно было ставить жирную оплывшую точку. Два штрафных круга стоили Татьяне минуты и отбросили её на 16-е место. Лидировала Дальмайер, и лидировала очень уверенно: идущую второй немку Хорхлер, вроде бы, можно было во внимание не брать, зато дальше отставание от Лауры яростно рвали Мякяряйнен и Коукалова. И этот факт лишал Дальмайер шанса на промах.



Перед заключительной стрельбой немка имела ровно полминуты преимущества над чешкой и финкой. И первым же выстрелом промахнулась. Интрига ожила, а немка промазала ещё раз. Теперь всё зависело от её соперниц и их желания сделать Лауре подарок. Мякяряйнен смазала последний выстрел, а Коукалова обошлась без промахов.