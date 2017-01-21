Акимова: Пока мне психологически тяжело стрелять на «стойке»
Россиянка Татьяна Акимова, ставшая 16-й в
масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировала своё выступление.
«С первого круга мы шли с комфортной скоростью, и я не боялась выйти вперёд. На рубеж я пришла одной из первых. Постаралась прийти пораньше, так как стреляю не быстро. На “лёжке” мне было проще стрелять. Мы только с этого года начали плотно работать над стрельбой, а это моё одно из самых слабых мест было всегда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter