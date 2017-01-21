Акимова: Пока мне психологически тяжело стрелять на «стойке»

«С первого круга мы шли с комфортной скоростью, и я не боялась выйти вперёд. На рубеж я пришла одной из первых. Постаралась прийти пораньше, так как стреляю не быстро. На “лёжке” мне было проще стрелять. Мы только с этого года начали плотно работать над стрельбой, а это моё одно из самых слабых мест было всегда. Что-то получается, что-то нет. Психологически стрелять на “стойке” мне пока тяжело, над этим надо ещё работать. В Антхольце тяжёлый подход к стрельбищу и вообще в горах тяжело дышится. Это отражается на стрельбе. Не считаю, что я слишком быстро начинаю гонки. Работала в комфортном для себя темпе», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.