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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28505939/
21 января 2017, 16:41 | Биатлон | Чемпионат.com

Акимова: Пока мне психологически тяжело стрелять на «стойке»

Россиянка Татьяна Акимова, ставшая 16-й в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировала своё выступление.

«С первого круга мы шли с комфортной скоростью, и я не боялась выйти вперёд. На рубеж я пришла одной из первых. Постаралась прийти пораньше, так как стреляю не быстро. На “лёжке” мне было проще стрелять. Мы только с этого года начали плотно работать над стрельбой, а это моё одно из самых слабых мест было всегда. Что-то получается, что-то нет. Психологически стрелять на “стойке” мне пока тяжело, над этим надо ещё работать. В Антхольце тяжёлый подход к стрельбищу и вообще в горах тяжело дышится. Это отражается на стрельбе. Не считаю, что я слишком быстро начинаю гонки. Работала в комфортном для себя темпе», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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