Немка Хорхлер выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

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Дистанцию 12,5 км она преодолела за 36 минут 11,5 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер (отставание 3,1 секунды; 3 промаха), третьей стала чешка Габриэла Коукалова (+8,0; 2). Россиянка Татьяна Акимова финишировала 16-й (+46,3; 3).

Позднее в субботу состоится мужская эстафета. Этап Кубка мира в Антерсельве завершится 22 января.