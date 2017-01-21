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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28505856/
21 января 2017, 16:31 | Биатлон | ТАСС

Немка Хорхлер выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.

Второе место заняла еще одна представительница Германии <span class=error>Лаура</span> Дальмайер третьей стала чешка <span class=error>Габриэла</span> Коукалова. Увеличить
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Дистанцию 12,5 км она преодолела за 36 минут 11,5 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер (отставание 3,1 секунды; 3 промаха), третьей стала чешка Габриэла Коукалова (+8,0; 2). Россиянка Татьяна Акимова финишировала 16-й (+46,3; 3).

Позднее в субботу состоится мужская эстафета. Этап Кубка мира в Антерсельве завершится 22 января.

1.
Хорхлер Н.
Германия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Коукалова Г.
Чехия
21.01.2017 15:30 Антерсельва (Италия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Надин Хорхлер Германия 36.11,5
2 Лаура Дальмайер Германия +03,1
3 Габриэла Коукалова Чехия +08,0
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +13,5
5 Мари Дорен-Абер Франция +19,0
6 Алексия Рунггальдьер Италия +24,1
7 Анна Магнуссон Швеция +26,4
8 Ванесса Хинц Германия +27,4
9 Кайя Николайсен Норвегия +27,9
10 Юлия Джима Украина +32,0
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