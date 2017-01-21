Владимир Барнашов: Чтобы победить Фуркада, чудо не нужно

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Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов объяснил успех Антона Шипулина в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве (Антхольце) и рассказал о перспективах россиян на предстоящем чемпионате мира.

АНТЕРСЕЛЬВА — ЛЮБИМОЕ МЕСТО ШИПУЛИНА.

— Удивлены ли победой Шипулина в индивидуальной гонке?

— Нисколько не удивлен. У Антона в этом году было сразу несколько подиумов. Да, выступал он не всегда так, как нам этого хотелось бы, но уровень его подготовки не вызывает сомнений. Тем более Антерсельва — его любимое место, здесь определенная высота, здесь Шипулин всегда чувствовал себя великолепно, и он вновь подтвердил свой класс, выиграв достаточно уверенно. Вопросов к нему никаких нет.

— Пять из девяти побед Шипулина в карьере пришлись именно на этап в Антерсельве. Что на этой трассе так помогает ему побеждать?

— Здесь высота 1700 метров. Это вызывает у некоторых спортсменов сложности. Не каждый может чувствовать себя уверенно на такой высоте. Так что есть определенные среднегорные нюансы, которые влияют на результат. Антон же чувствует себя на высоте достаточно хорошо, поэтому у него и получается здесь. Ведь практически все остальные этапы проходят на более низкой высоте. Вообще, такая ситуация не только у Шипулина. Были и другие отечественные спортсмены, у которых хорошо получалось в Антерсельве.

— Кто еще, если вспоминать?

— Володя Драчев здесь достаточно хорошо выступал, также спортсмены более раннего поколения. Николай Круглов-старший здесь выигрывал в свое время. Не раз здесь были и эстафетные победы. Есть определенная хорошая история, которая относится к этому месту.

ШИПУЛИН ВЫСТУПИТ В ЭСТАФЕТЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.

— Как считаете, первая победа Шипулина в сезоне поможет ему в подготовке к чемпионату мира?

— Антон выступает достаточно стабильно весь сезон, хотя и бывают отдельные промахи. Но такое случается у каждого спортсмена, который выступает на протяжении длительного этапа.

— Не стоит переживать, что Шипулин «перегорит»?

— У Антона и его тренеров достаточно времени на подготовку. У них есть определенный план. Да и не забывайте, что предстоит еще одна гонка — масс-старт.

— Почему в этот план не входит эстафетная гонка?

— Тренеры, которые работают с Антоном — Крючков и Гербулов, уже после Рупольдинга сказали, что в плане подготовки они должны сосредоточиться на двух индивидуальных гонках. То, что Шипулин будет выступать в эстафете на чемпионате мира, не вызывает никаких сомнений. Так что пропуск эстафеты в Антхольце — это нормальная ситуация. И Цветков пропускал эстафету, и другие наши спортсмены. Это тренерский вопрос подготовки каждого спортсмена.

— В Рупольдинге наша команда с Шипулиным заняла в эстафетной гонке второе место, а без него есть шансы на медали?

— Все, что проходит на этапах Кубка мира, носит определенный характер подготовки к главному старту — чемпионату мира. Неучастие Антона в этой эстафете дает возможность тренерам команды посмотреть в деле остальных кандидатов на чемпионат мира.

В СТРЕЛЬБЕ У ФУРКАДА СЛУЧАЕТСЯ…

— Кто из россиян на данный момент в состоянии бороться за медали высшей пробы на чемпионате мира?

— В очень хорошей форме находится Цветков, Гараничев достаточно уверенно набирает от старта к старту, хотя сегодня и допустил два промаха. Елисееву же на такой высоте бежать тяжело. Он — парень высокий, с достаточно большой массой. На высоте таким спортсменам бежать очень сложно. Вообще, сейчас есть ряд спортсменов мужской сборной, способные решать вопросы на чемпионате мира.

— Несмотря на победу Шипулина, ходом Антон проиграл Мартену Фуркаду около 40 секунд.

— Француз действительно силен. И, если стрельба у него идеальна, то обогнать его очень сложно.

— Нужно чудо?

— Да никакого чуда нет! Нет сегодня спортсмена, который не допускал бы ошибок. В стрельбе у него случается… Вот этим и нужно пользоваться немцам, нашим, норвежцам — всем, кто претендует на высокие места.