Поедаемый заживо. Почему победа Шипулина была предопределена

Ожидание победы…

Оптимистичная концовка 2016 года сменилась унылым безмедальным Оберхофом и Рупольдингом, по итогам которого нас лишили золота и бронзы на самом финише. В такие моменты снова начинаешь чувствовать, что показавшийся просвет в нашем многострадальном биатлоне ещё далеко. Надежда на поднятие настроения оставалась на родимый Антхольц, который в последние годы стал самым счастливым российским этапом, а для нашего лидера Антона Шипулина и вовсе коронным. Поэтому в Антхольце победу мы ждали, отступать дальше уже не было ни физических, ни моральных сил.

… или беды

Во-вторых, тучи над нашей сборной снова сгустились. За две недели до чемпионата мира IBU решил провести внеочередное собрание исполкома, на котором в очередной раз должны быть заслушаны факты из доклада Макларена и результаты работы антидопинговой комисии IBU. Но чем сильнее сгущаются над нами тучи, а наши враги требуют крови, тем лучше российские спортсмены мобилизуются и выступают. Превратившаяся в сплошную нервотрёпку Олимпиада-2016 принесла больше медалей, чем мы ожидали, на массовое отстранение лыжников Сергей Устюгов ответил победой на «Тур де Ски», а под угрозы бойкотами биатлонисты каждый день штамповали медали в Нове-Место.

Сожрать Шипулина живьём…

Антон Шипулин в этом сезоне находится на особом положении не только в сборной России, но и в сравнении с другими звёздами биатлона. Какой ещё спортсмен ездит на каждый из этапов Кубка мира под присмотром сразу двух (!) личных тренеров? Естественно, лидер имеет право на особый статус, но такое положение вещей по нраву далеко не всем. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уже давно предлагает привести Шипулина к общему знаменателю и заставить работать в общей группе. На фоне отсутствия больших успехов на последних двух чемпионатах мира позиция Тихонова становится всё более обоснованной, а нынешний сезон не оставляет Антону права на ещё один провал и продолжение эксперимента.



… может и он сам

Не секрет, что и сам Шипулин подвержен самоедству. Можно только представить, как он провёл бессонную ночь после чисто тактического и оттого ещё более досадного проигрыша Михалу Крчмаржу в преследовании в Рупольдинге. Болельщики уже успели обвинить в произошедшем тренерский штаб, который не информировал Шипулина о приближении чеха, да и вообще сочинили смешную петицию, прочитав которую может создасться впечатление, что Антона в команде обижают. Если это и так, то Шипулин сам делает для этого больше всех, в том числе своим самоедством и досадой от накопленных поражений. Ломать тенденцию можно было только яркой победой, и когда, если не сейчас.

Особая аура Антхольца

У российских успехов в Антхольце в последние годы есть несколько причин. Во-первых, как справедливо заметил Антон, он отлично переносит горы. На высоте его не так сильно «прибивает», как соперников, чем он и пользуется. Во-вторых, трасса и снег здесь более медленные, а потому лучше подходят для российских спортсменов, которые не мастера прохождения быстрых трасс. Наконец, есть мнение, что российские сервисмены знают какой-то секрет, а потому всегда готовят идеальные лыжи на местную погоду, чего не скажешь о некоторых других этапах. Так или иначе были созданы все условия для прорыва.



С мыслями о чемпионате мира

Однако даже Шипулин не согласился на драконовские условия организаторов и три соревновательных дня подряд с самыми длинными стартами на 20 и 15 км. Шипулин решил пожертвовать одной из любимых дисциплин — эстафетой — и дать тренерам возможность проверить перед чемпионатом мира Гараничева и ещё одного альтернативного финишёра. Сам Шипулин уже держит в уме предстоящий чемпионат и отказывается от эстафеты, чтобы начать тренировочный сбор не переутомлённым. А ещё лучше это делать на фоне недавних побед, а не поражений.