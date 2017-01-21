Поедаемый заживо. Почему победа Шипулина была предопределена
Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ожидание победы…
Оптимистичная концовка 2016 года сменилась унылым безмедальным Оберхофом и Рупольдингом, по итогам которого нас лишили золота и бронзы на самом финише. В такие моменты снова начинаешь чувствовать, что показавшийся просвет в нашем многострадальном биатлоне ещё далеко. Надежда на поднятие настроения оставалась на родимый Антхольц, который в последние годы стал самым счастливым российским этапом, а для нашего лидера Антона Шипулина и вовсе коронным. Поэтому в Антхольце победу мы ждали, отступать дальше уже не было ни физических, ни моральных сил.
… или беды
Сожрать Шипулина живьём…
Антон Шипулин в этом сезоне находится на особом положении не только в сборной России, но и в сравнении с другими звёздами биатлона. Какой ещё спортсмен ездит на каждый из этапов Кубка мира под присмотром сразу двух (!) личных тренеров? Естественно, лидер имеет право на особый статус, но такое положение вещей по нраву далеко не всем. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уже давно предлагает привести Шипулина к общему знаменателю и заставить работать в общей группе. На фоне отсутствия больших успехов на последних двух чемпионатах мира позиция Тихонова становится всё более обоснованной, а нынешний сезон не оставляет Антону права на ещё один провал и продолжение эксперимента.
… может и он сам
Не секрет, что и сам Шипулин подвержен самоедству. Можно только представить, как он провёл бессонную ночь после чисто тактического и оттого ещё более досадного проигрыша Михалу Крчмаржу в преследовании в Рупольдинге. Болельщики уже успели обвинить в произошедшем тренерский штаб, который не информировал Шипулина о приближении чеха, да и вообще сочинили смешную петицию, прочитав которую может создасться впечатление, что Антона в команде обижают. Если это и так, то Шипулин сам делает для этого больше всех, в том числе своим самоедством и досадой от накопленных поражений. Ломать тенденцию можно было только яркой победой, и когда, если не сейчас.
Особая аура Антхольца
У российских успехов в Антхольце в последние годы есть несколько причин.
С мыслями о чемпионате мира
Однако даже Шипулин не согласился на драконовские условия организаторов и три соревновательных дня подряд с самыми длинными стартами на 20 и 15 км. Шипулин решил пожертвовать одной из любимых дисциплин — эстафетой — и дать тренерам возможность проверить перед чемпионатом мира Гараничева и ещё одного альтернативного финишёра. Сам Шипулин уже держит в уме предстоящий чемпионат и отказывается от эстафеты, чтобы начать тренировочный сбор не переутомлённым. А ещё лучше это делать на фоне недавних побед, а не поражений.
Поддержка болельщиков
В этом сезоне российских болельщиков ездит на биатлон не так много. На каждом этапе есть по нескольку групп поддержки, однако массовых выездов в этом году не было. Виной тому и кризис, и падение рубля, и не лучшие результаты прошлых лет. Однако в Антхольц паломничество россиян получилось одним из самых массовых. По самым скромным подсчётам на трибунах замечены полтора десятка российских флагов и около сотни болельщиков. Некоторые из них, обладающие
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|20.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|50.38,1
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+41,0
|3
|Сергей Семенов
|Украина
|+56,8
|4
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.04,9
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.09,8
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+01.15,6
|7
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+01.28,7
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.29,8
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.30,4
|10
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.39,1
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