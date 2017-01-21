Международный союз биатлонистов даст оценку докладу Макларена

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На заседании будет вынесено решение либо признать расследование завершенным, либо продолжить и попытаться его выработать уже к следующему заседанию, которое пройдет в середине февраля.

По словам президента IBU Андреса Бессеберга, организация не будет спешить выносить обвинительные заключения до тех пор, пока не получит убедительных доказательств вины биатлонистов или официальных лиц, поэтому вероятность пролонгации расследования существует.

Если же ситуация пойдет по наихудшему для России сценарию и рабочая группа обнаружит свидетельства нарушения российской стороной антидопинговых правил, санкциям могут подвергнуться не только спортсмены, но и весь Союз биатлонистов России (СБР). В случае приостановления его членства в IBU, российские биатлонисты автоматически лишаться права выступать на международных стартах. В том числе и на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля.

Мнение спортсменов

Исполком IBU пройдет в итальянской Антерсельве, которая в эти дни принимает этап Кубка мира. На место уже прибыл президент СБР Александр Кравцов, который намерен принять участие в работе руководящего органа IBU.

Это будет второе заседание исполкома, посвященное итогам расследования комиссии Макларена. Месяц назад на исполкоме было принято решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область), которые были запланированы на февраль-март.

Одной из причиной созыва экстренного заседания могла послужить реакция самих спортсменов, которые по инициативе лидера мирового биатлона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов.

В нем содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

Во второй и окончательной версии доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря в Лондоне, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.