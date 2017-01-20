Дарья Домрачева: Чувствовала, что от меня отвернулась удача
Белоруска Дарья Домрачева посетовала на невезение в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она показала 27-й результат, промахнувшись на «стойке» шесть раз.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача, — цитирует Sputnik Домрачеву. — Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги «пятнашки». Стрельбу, ту же «стойку», будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер.
Останусь ли в Антерсельве перед чемпионатом мира? Так и есть. Решение принято. Мне нужна высокогорная подготовка. Надо учесть, что уже сейчас я живу не внизу, где вся остальная белорусская команда, а именно вверху. Над стадионом.
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|19.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|44.48,7
|2
|Анаис Шевалье
|Франция
|+03,8
|3
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+46,0
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+55,0
|5
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+01.16,2
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.19,1
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.37,8
|8
|Ольга ПОДЧУФАРОВА
|Россия
|+01.39,8
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.45,1
|10
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.48,4
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