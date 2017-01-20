Дарья Домрачева: Чувствовала, что от меня отвернулась удача

— Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача, — цитирует Sputnik Домрачеву. — Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги «пятнашки». Стрельбу, ту же «стойку», будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер.

Останусь ли в Антерсельве перед чемпионатом мира? Так и есть. Решение принято. Мне нужна высокогорная подготовка. Надо учесть, что уже сейчас я живу не внизу, где вся остальная белорусская команда, а именно вверху. Над стадионом.