Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28501597/
20 января 2017, 23:28 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Чувствовала, что от меня отвернулась удача

Белоруска Дарья Домрачева посетовала на невезение в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Она показала 27-й результат, промахнувшись на «стойке» шесть раз.

Белоруска Дарья Домрачева посетовала на невезение в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача, — цитирует Sputnik Домрачеву. — Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги «пятнашки». Стрельбу, ту же «стойку», будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер.

Останусь ли в Антерсельве перед чемпионатом мира? Так и есть. Решение принято. Мне нужна высокогорная подготовка. Надо учесть, что уже сейчас я живу не внизу, где вся остальная белорусская команда, а именно вверху. Над стадионом.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Шевалье А.
Франция
3.
Рунггальдьер А.
Италия
19.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 44.48,7
2 Анаис Шевалье Франция +03,8
3 Алексия Рунггальдьер Италия +46,0
4 Мари Дорен-Абер Франция +55,0
5 Марен Хаммершмидт Германия +01.16,2
6 Ванесса Хинц Германия +01.19,1
7 Моника Хойниш Польша +01.37,8
8 Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия +01.39,8
9 Франциска Хильдебранд Германия +01.45,1
10 Лиза Тереза Хаузер Австрия +01.48,4
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Домрачева: Стрелять можно лучше

Домрачева: Стрелять можно лучше

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в январе вернулась к выступлениям в Кубке мира после рождения дочери, считает, что может стрелять лучше. Об этом она рассказала после финиша гонки в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин