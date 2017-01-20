Сергей Семенов: Не хватало кислорода на стрельбе

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— Я знал, что мне просто нужно чисто отстреляться, — цитирует официальный сайт IBU Семенова. — До последнего выстрела я ощущал, что мне не хватает кислорода. Понадобилось отложить заключительный выстрел, но я все же промахнулся.