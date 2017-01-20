Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев — о мужской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Радует Шипулин накануне чемпионата мира…
— Антон традиционно в Антерсельве хорошо выступает. И вообще, как я уже говорил, наши всегда здесь показывают хорошие результаты. Даже не знаю, с чем это связано. И этот тезис сегодня наши ребята вновь подтвердили. И Цветков был в миллиметре от подиума, не промахнись последним выстрелом. Но 7-е место — тоже хороший результат.
— Шипулин и Цветков промазали по одному выстрелу, но сегодня все мазали. Мы с вами говорили, что Гараничеву нужно найти себя, для этого необходимо больше стартовать. Как расцените его 12-е место?
— Считаю, это нормальный результат. Жене сейчас важно обрести уверенность. Череда неудач, болезней выбила его из колеи. Но таким результатом он уверенность приобретает.
— Сейчас Гараничев поедет на чемпионат Европы. Как думаете, попадет он в команду на чемпионат мира?
— Сейчас речь о чемпионате мира не идет. Ему надо на ЧЕ побегать. Если там будет все хорошо, тогда уже может идти речь о чемпионате мира. В команде может быть заявлено семь человек. В эту семерку еще надо заслужить, чтобы попасть. Думаю, Бабиков, Елисеев попадут в команду. А вот по Малышко — вопросы. С такими результатами он на ЧМ не попадет. Возможно, его сейчас на чемпионат Европы отправят. Не знаю, правда, за какие заслуги. Но это будут тренеры решать.
— Чтоб уверенность приобрел…
— Да, какая уверенность! Он уже столько стартовал в этом сезоне. У нас есть молодые ребята, которые поедут на ЧМ.
— Почему у нас так хорошо идет Антерсельва в отличие от Рупольдинга, хотя здесь горы выше? Лишь в 1996 году в последний раз в Рупольдинге выигрывали Драчев и Тарасов индивидуальные гонки.
— Это был чемпионат мира, они там еще,
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|20.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|50.38,1
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+41,0
|3
|Сергей Семенов
|Украина
|+56,8
|4
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.04,9
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.09,8
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+01.15,6
|7
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+01.28,7
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.29,8
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.30,4
|10
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.39,1
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