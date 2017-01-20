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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28500044/
20 января 2017, 19:50 | Биатлон | Советский спорт

Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев — о мужской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.

Российский биатлонист Антон Шипулин на дистанции. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Радует Шипулин накануне чемпионата мира…

— Антон традиционно в Антерсельве хорошо выступает. И вообще, как я уже говорил, наши всегда здесь показывают хорошие результаты. Даже не знаю, с чем это связано. И этот тезис сегодня наши ребята вновь подтвердили. И Цветков был в миллиметре от подиума, не промахнись последним выстрелом. Но 7-е место — тоже хороший результат.

— Шипулин и Цветков промазали по одному выстрелу, но сегодня все мазали. Мы с вами говорили, что Гараничеву нужно найти себя, для этого необходимо больше стартовать. Как расцените его 12-е место?

— Считаю, это нормальный результат. Жене сейчас важно обрести уверенность. Череда неудач, болезней выбила его из колеи. Но таким результатом он уверенность приобретает.

— Сейчас Гараничев поедет на чемпионат Европы. Как думаете, попадет он в команду на чемпионат мира?

— Сейчас речь о чемпионате мира не идет. Ему надо на ЧЕ побегать. Если там будет все хорошо, тогда уже может идти речь о чемпионате мира. В команде может быть заявлено семь человек. В эту семерку еще надо заслужить, чтобы попасть. Думаю, Бабиков, Елисеев попадут в команду. А вот по Малышко — вопросы. С такими результатами он на ЧМ не попадет. Возможно, его сейчас на чемпионат Европы отправят. Не знаю, правда, за какие заслуги. Но это будут тренеры решать.

— Чтоб уверенность приобрел…

— Да, какая уверенность! Он уже столько стартовал в этом сезоне. У нас есть молодые ребята, которые поедут на ЧМ.

— Почему у нас так хорошо идет Антерсельва в отличие от Рупольдинга, хотя здесь горы выше? Лишь в 1996 году в последний раз в Рупольдинге выигрывали Драчев и Тарасов индивидуальные гонки.

— Это был чемпионат мира, они там еще, по-моему, и эстафету выиграли. Да они там все повыигрывали.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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