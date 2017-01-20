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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28500026/
20 января 2017, 19:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Был настроен отработать на ноль, и у меня почти получилось

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что приложил много усилий во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. Бьорндален завершил гонку четвертым, а победу одержал россиянин Антон Шипулин.

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© РИА "Новости"

— Это была хорошая гонка, — цитирует NRK Бьорндалена. — Я хорошо стрелял и собирался отработать на ноль. У меня это почти получилось. Я был очень сосредоточен на индивидуальной гонке. Вчера провел неудачную тренировку, поэтому сегодня пришлось взять себя в руки.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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