Оле Эйнар Бьорндален: Был настроен отработать на ноль, и у меня почти получилось

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— Это была хорошая гонка, — цитирует NRK Бьорндалена. — Я хорошо стрелял и собирался отработать на ноль. У меня это почти получилось. Я был очень сосредоточен на индивидуальной гонке. Вчера провел неудачную тренировку, поэтому сегодня пришлось взять себя в руки.