Глава СБР Кравцов поддержал решение Гараничева выступить на чемпионате Европы

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил в социальной сети Instagram, что Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше. Соревнования пройдут с 23 по 31 января.

«В данном случае, как профессионал, считаю: Женя пропустил старты, и как тренер, если мне говорят, что ему надо пробежать пару гонок на чемпионате Европы для достижения определенного потенциала, я бы не только не препятствовал, а был бы обеими руками “за” », — сказал Кравцов по телефону.