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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28499589/
20 января 2017, 18:58 | Биатлон | Р-Спорт

Глава СБР Кравцов поддержал решение Гараничева выступить на чемпионате Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил «Р-Спорт», что поддерживает решение Евгения Гараничева выступить на чемпионате Европы в Польше.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил в социальной сети Instagram, что Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше. Соревнования пройдут с 23 по 31 января.

«В данном случае, как профессионал, считаю: Женя пропустил старты, и как тренер, если мне говорят, что ему надо пробежать пару гонок на чемпионате Европы для достижения определенного потенциала, я бы не только не препятствовал, а был бы обеими руками “за” », — сказал Кравцов по телефону.
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