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20 января 2017, 18:59 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонист Цветков промахнулся в индивидуальной гонке, так как у него сводило ноги

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что промахнулся в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, так как у него сводило ноги.

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© РИА "Новости"

В пятницу Цветков допустил один промах и стал седьмым в индивидуальной гонке. Победу одержал другой российский биатлонист Антон Шипулин.

«Разогнался я хорошо, на первом круге очень хорошо себя чувствовал. Лыжи ехали. Потом стало немножко хуже, и я решил просто ровно пробежать остальные круги по скорости и попытаться на последнем круге выдать свой максимум. В принципе, так и получилось», — цитирует Цветкова сайт Союза биатлонистов России.

«Промах допустил из-за того, что стало уже сводить ноги. Еще на четвертом круге я чувствовал, что когда еду, начинает мышцы дергать. Поэтому на стойке стало немного “колотить”. Четвертый выстрел дался тяжело, и последний уже улетел», — признался Цветков.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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