Биатлонист Цветков промахнулся в индивидуальной гонке, так как у него сводило ноги

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В пятницу Цветков допустил один промах и стал седьмым в индивидуальной гонке. Победу одержал другой российский биатлонист Антон Шипулин.

«Разогнался я хорошо, на первом круге очень хорошо себя чувствовал. Лыжи ехали. Потом стало немножко хуже, и я решил просто ровно пробежать остальные круги по скорости и попытаться на последнем круге выдать свой максимум. В принципе, так и получилось», — цитирует Цветкова сайт Союза биатлонистов России.