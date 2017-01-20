Антон Шипулин: Не люблю индивидуальные гонки
Победитель индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве Антон Шипулин.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы понимали, что перед предпоследней «стойкой», что проигрываете лидеру почти полминуты и нужно стараться любой ценой сократить это отставание?
— С третьего рубежа я ушел четвертым — удалось посмотреть на табло (на самом деле Шипулин имел пятое время. — Прим. Е. В.). Но довольно быстро сумел выйти на вторую позицию. Сил тоже было достаточно. Я отдавал себе отчет в том, что бежим мы в горах, поэтому начинать гонку следует очень осторожно.
— Какие мысли были на последнем рубеже?
— Старался вообще никаких мыслей в голову не допускать, только работать, в точности выполняя все то, что должен. В последние несколько дней мы с Андреем Александровичем Гербуловым много работали именно над «стойкой»: старались учесть и исправить все те ошибки, что я делал на предыдущих этапах.
— Предыдущий этап Кубка мира завершился не лучшим для вас образом и спровоцировал немало разговоров на тему: «Что происходит с Шипулиным?» Насколько тяжело в психологическом плане вам дались пять дней до этапа в Антерсельве?
— На самом деле я проиграл гонку преследования не потому, что был недостаточно готов, а по причине чисто тактической ошибки — неправильно разложился на финише. Конечно, хотелось отыграться. Нет, как говорится, худа без добра: та гонка заставила гораздо серьезнее отнестись к тренировкам, к собственным действиям, и на старты в Антхольце я настраивался с той позиции, что это будет хороший шанс, который я обязательно должен использовать. При этом я не испытывал ни малейшей самоуверенности. А это всегда на пользу.
— Вы показали на дистанции третий ход, проиграв 46 секунд Мартену Фуркаду.
— Надо же….
— Почему это вас удивляет?
— Не то, чтобы удивляет — просто такая информация всегда интересна. Думал, что Фуркаду проиграю «ногами» чуть меньше. Видимо, на стрельбе я выиграл у него очень много.
— Насколько сложной была ситуация с ветром?
— По сравнению с девочками, которые бежали гонку в четверг, у нас, можно сказать, был полный штиль. Небольшие проблемы были, но мы с Гербуловым постарались учесть все нюансы. Это получилось. Считаю, что для таких условий стрельба получилась почти идеальной.
— Была хоть
— У меня на самом деле были некоторые проблемы с самочувствием. Был слишком сонный, да и настроение оставляло желать лучшего. Поэтому и настраивал себя на то, чтобы начинать гонку спокойно, чтобы горы не «прибили» раньше времени, и на то, чтобы вообще не зацикливаться на стрельбе: как получится — так и получится.
— Вы сейчас не лукавите?
— Ничуть. Вы даже не представляете себе, как я старался хорошо отстрелять в Оберхофе, а потом в Рупольдинге. И что из этого получилось? Ничего хорошего. Поэтому просто твердил себе: «Как на тренировке. Как на тренировке».
— Вас хоть в
— Конечно, грела. Я действительно очень люблю Антерсельву, просто на этот раз было очень большое противоречие: любимый стадион и совершенно ненавистная гонка.
Но потом решил, что раз деваться некуда, надо отнестись к этому старту, как к неизбежной реальности. Выйти и отработать. Перетерпеть, другими словами. Считаю, что именно этот настрой мне и помог.
— Ну почему же
— Ну кто ж это знает? Не люблю — и все тут. Очень старался полюбить, но понял, что ничего у меня с этим не получается. Мне скучно бегать двадцать километров. Спринты, пасьюты и
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Антерсельвы.
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