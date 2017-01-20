Шипулин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира
Антон Шипулин, победивший в индивидуальной гонке не этапе Кубка мира в Антерсельве, поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира.
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Кубок мира.
Общий зачет (м).
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 784 (+54).
2 (3). ШИПУЛИН (Россия) — 500 (+60).
3 (2). Шемп (Германия) — 486 (+40).
4 (5). Пайффер (Германия) — 441 (+32).
5 (4). Свендсен (Норвегия) — 414 (o).
6 (6). Лессер (Германия) — 399 (+20).
7 (8). Бьорндален (Норвегия) — 395 (+43).
8 (9). ЦВЕТКОВ (Россия) — 377 (+36).
12 (12). БАБИКОВ (Россия) — 293 (+2).
30 (26). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 189 (o).
32 (32). МАЛЫШКО (Россия) — 167 (o).
36 (39). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 147 (+29).
63 (61). ШОПИН (Россия) — 18 (o).
Индивидуальная гонка (м).
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 114 (+54).
2 (11). ШИПУЛИН (Россия) — 90 (+60).
3 (5). Бьорндален (Норвегия) — 83 (+43).
4 (2). Й. Бе (Норвегия) — 81 (+27).
5 (7). Анев (Болгария) — 74 (+38).
6 (4). Биркеланн (Норвегия) — 71 (+28).
8 (22). ЦВЕТКОВ (Россия) — 55 (+36).
13 (23). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 47 (+29).
57 (-). БАБИКОВ (Россия) — 2 (+2).
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