Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28499224/
20 января 2017, 18:36 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шипулин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира

Антон Шипулин, победивший в индивидуальной гонке не этапе Кубка мира в Антерсельве, поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира.

Антон <span class=error>Шипулин</span> победивший в индивидуальной гонке не этапе Кубка мира в Антерсельве поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидирует по-прежнему француз Мартен Фуркад, замыкает тройку немец Симон Шемп.

Кубок мира.

Общий зачет (м).

1 (1). М. Фуркад (Франция) — 784 (+54).

2 (3). ШИПУЛИН (Россия) — 500 (+60).

3 (2). Шемп (Германия) — 486 (+40).

4 (5). Пайффер (Германия) — 441 (+32).

5 (4). Свендсен (Норвегия) — 414 (o).

6 (6). Лессер (Германия) — 399 (+20).

7 (8). Бьорндален (Норвегия) — 395 (+43).

8 (9). ЦВЕТКОВ (Россия) — 377 (+36).

12 (12). БАБИКОВ (Россия) — 293 (+2).

30 (26). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 189 (o).

32 (32). МАЛЫШКО (Россия) — 167 (o).

36 (39). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 147 (+29).

63 (61). ШОПИН (Россия) — 18 (o).

Индивидуальная гонка (м).

1 (1). М. Фуркад (Франция) — 114 (+54).

2 (11). ШИПУЛИН (Россия) — 90 (+60).

3 (5). Бьорндален (Норвегия) — 83 (+43).

4 (2). Й. Бе (Норвегия) — 81 (+27).

5 (7). Анев (Болгария) — 74 (+38).

6 (4). Биркеланн (Норвегия) — 71 (+28).

8 (22). ЦВЕТКОВ (Россия) — 55 (+36).

13 (23). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 47 (+29).

57 (-). БАБИКОВ (Россия) — 2 (+2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин