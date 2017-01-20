Украинец Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке этапа КМ по биатлону

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Наш спортсмен допустил один промах на четырех огневых рубежах и пришел на финиш с отставанием от победителя в 54,4 секунды. Согласно правилам индивидуальной гонки спортсмен не проходит штрафные круги за промахи, а к его результату добавляется по 1 минуте за каждый промах.

Победителем гонки стал Антон Шипулин из России с результатом 49 минут 40,3 секунды (1 промах). Второй результат у Мартена Фуркада из Франции — 39,3 секунды отставания от лидера (2 промаха).

Как сообщал УНИАН, накануне в женской индивидуальной гонке две украинки попали в Топ-20.