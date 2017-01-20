Украинец Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке этапа КМ по биатлону
В итальянском Антхольце завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону, где бронзовую медаль завоевал украинец Сергей Семенов, сообщает официальный сайт соревнований.
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Наш спортсмен допустил один промах на четырех огневых рубежах и пришел на финиш с отставанием от победителя в 54,4 секунды. Согласно правилам индивидуальной гонки спортсмен не проходит штрафные круги за промахи, а к его результату добавляется по 1 минуте за каждый промах.
Победителем гонки стал Антон Шипулин из России с результатом 49 минут 40,3 секунды (1 промах). Второй результат у Мартена Фуркада из Франции — 39,3 секунды отставания от лидера (2 промаха).
Как сообщал УНИАН, накануне в женской индивидуальной гонке две украинки попали в Топ-20.
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|20.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|50.38,1
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+41,0
|3
|Сергей Семенов
|Украина
|+56,8
|4
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.04,9
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.09,8
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+01.15,6
|7
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+01.28,7
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.29,8
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.30,4
|10
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.39,1
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