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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28499063/
20 января 2017, 18:17 | Биатлон | УНИАН

Украинец Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке этапа КМ по биатлону

В итальянском Антхольце завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону, где бронзовую медаль завоевал украинец Сергей Семенов, сообщает официальный сайт соревнований.

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Наш спортсмен допустил один промах на четырех огневых рубежах и пришел на финиш с отставанием от победителя в 54,4 секунды. Согласно правилам индивидуальной гонки спортсмен не проходит штрафные круги за промахи, а к его результату добавляется по 1 минуте за каждый промах.

Победителем гонки стал Антон Шипулин из России с результатом 49 минут 40,3 секунды (1 промах). Второй результат у Мартена Фуркада из Франции — 39,3 секунды отставания от лидера (2 промаха).

Как сообщал УНИАН, накануне в женской индивидуальной гонке две украинки попали в Топ-20.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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