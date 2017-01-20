Тихонов: Шипулину нужно взять 3−4 дня отдыха перед чемпионатом мира

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В пятницу Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Спортсмен впервые в карьере одержал победу в этой дисциплине на этапах Кубка мира.

«Наконец-то дождались победы Шипулина, очень порадовался. Дай Бог, чтобы сейчас на этой волне Антон сумел восстановиться и не упустить момент и свою форму, которую он набрал. Ему надо обязательно ее сохранить на чемпионат мира. Фундамент заложен огромный, важно сейчас не перегрузиться, сделать хорошую паузу — три-четыре дня, чтобы подойти в таком состоянии к чемпионату миру», — считает Тихонов.

В четверг в СМИ появилась информация, что Шипулин пропустит эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. «Если Антон нашел полное взаимопонимание с тренерами мужской команды, то это совершенно нормальная ситуация. Очень сожалею, что не стартует в эстафете Логинов», — сказал по этому поводу Тихонов.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.