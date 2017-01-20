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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28499051/
20 января 2017, 18:19 | Биатлон | ТАСС

Тихонов: Шипулину нужно взять 3−4 дня отдыха перед чемпионатом мира

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российскому биатлонисту Антону Шипулину необходимо взять три-четыре дня отдыха перед чемпионатом мира, чтобы сохранить оптимальную форму. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону сожалеет о том что в эстафете на этапе в Антерсельве не выступит россиянин Александр Логинов. Увеличить
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В пятницу Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Спортсмен впервые в карьере одержал победу в этой дисциплине на этапах Кубка мира.

«Наконец-то дождались победы Шипулина, очень порадовался. Дай Бог, чтобы сейчас на этой волне Антон сумел восстановиться и не упустить момент и свою форму, которую он набрал. Ему надо обязательно ее сохранить на чемпионат мира. Фундамент заложен огромный, важно сейчас не перегрузиться, сделать хорошую паузу — три-четыре дня, чтобы подойти в таком состоянии к чемпионату миру», — считает Тихонов.

В четверг в СМИ появилась информация, что Шипулин пропустит эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. «Если Антон нашел полное взаимопонимание с тренерами мужской команды, то это совершенно нормальная ситуация. Очень сожалею, что не стартует в эстафете Логинов», — сказал по этому поводу Тихонов.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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