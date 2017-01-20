Тихонов: Шипулину нужно взять 3−4 дня отдыха перед чемпионатом мира
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российскому биатлонисту Антону Шипулину необходимо взять
три-четыре дня отдыха перед чемпионатом мира, чтобы сохранить оптимальную форму. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.
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В пятницу Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Спортсмен впервые в карьере одержал победу в этой дисциплине на этапах Кубка мира.
«Наконец-то дождались победы Шипулина, очень порадовался. Дай Бог, чтобы сейчас на этой волне Антон сумел восстановиться и не упустить момент и свою форму, которую он набрал. Ему надо обязательно ее сохранить на чемпионат мира. Фундамент заложен огромный, важно сейчас не перегрузиться, сделать хорошую паузу —
В четверг в СМИ появилась информация, что Шипулин пропустит эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. «Если Антон нашел полное взаимопонимание с тренерами мужской команды, то это совершенно нормальная ситуация. Очень сожалею, что не стартует в эстафете Логинов», — сказал по этому поводу Тихонов.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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|20.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|50.38,1
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+41,0
|3
|Сергей Семенов
|Украина
|+56,8
|4
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.04,9
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.09,8
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+01.15,6
|7
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+01.28,7
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.29,8
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.30,4
|10
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.39,1
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