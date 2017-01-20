Шипулин: Соперники сделали хороший подарок в индивидуальной гонке

В пятницу Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Начал гонку спокойно, так как понимал, что бежим в горах и быстрый первый круг может плохо сказаться в дальнейшем, — сказал Шипулин. — Когда вкатился, понял, что силы есть и нужно отыгрывать отставание. Соперники своими промахами сделали хороший подарок. Над последней стрельбой стоя старался не думать».

«В последнее время начал больше работать над стрельбой, прислушиваться к тренерам. Думаю, что эта победа — хороший шаг к приобретению уверенности перед чемпионатом мира», — добавил он.

Для россиянина победа в гонке стала первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.