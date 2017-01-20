Парень не промах! Как Шипулин выиграл долгожданное золото

Пока праздника нет — портить нечего

12 личных гонок подряд сборная России по биатлону не может выиграть медаль этапа Кубка мира. Уже 12. А ведь всего месяц назад казалось, что россияне «разбежались». Пять стартов в Нове-Место — пять призовых подиумов, не реальность, а мечта какая-то. Женский масс-старт, в котором Татьяна Акимова стала десятой, но вовсе не безнадёжной, праздника тогда не испортил.



В 2017 году пока портить нечего. Серебро в мужской эстафете для праздника не подходит хотя бы потому, что должно было быть золотом. Однако в последних гонках сборная России выглядела веселее: Шипулин почти стал третьим в Рупольдинге, а Подчуфарова уже здесь, в Атхольце, почти выиграла. Или почти завоевала бронзу — кому как больше нравится. Пора было с этим «почти» завязывать.

Злись, но попадай

В мужской «индивидуалке» нам было на кого рассчитывать. Это и Цветков, умеющий отстрелять идеально. И воспрянувший Малышко, от которого теперь попросту непонятно было, чего ждать. И Шипулин, конечно, выбравший себе 33-й номер и стартовавший в отличной компании — сразу за Бьорндаленом и спустя пару минут после Шемппа и Фуркада.



А первым в гонку ушёл Евгений Гараничев. В опросе на тему «От кого из россиян вы меньше всего ждёте медалей» наверняка победил бы именно он. Бывший железный второй номер сборной этот факт отлично осознавал. И должен был как следует злиться и на себя, и на виртуальных участников опроса. Перед первой «лёжкой» Евгений уступал лидеру — Йоханнесу Бё — 18 секунд, а потом ещё и промахнулся четвёртым выстрелом.

Погода позволяет

Фуркад приехал на рубеж спустя 4 минуты, всё попал, обновил лучшее время и укатил на дистанцию. Погодные условия позволяли стрелять хорошо: Шемпп с «лёжкой» справился, но стал лишь третьим, немного уступив соотечественнику Доллю. Бьорндален с Шипулиным так же не испытали проблем, но если норвежец стрельбище покинул девятым, то Антон уступал только Фуркаду. При этом за счёт сверхбыстрой стрельбы он отыграл у француза почти 10 секунд.



Вторым Шипулин оставался недолго, всего через три минуты его результат улучшил… Максим Цветков. Это было неожиданно, но приятно: скорость Цветков держал приличную. Гараничев чисто отработал «стойку», лидером после двух рубежей являлся француз Фийон Майе. Фуркад прикатил на рубеж с полуминутным преимуществом, но промазал первым же выстрелом и откатился на шестое место. Вслед за ним дополнительную минуту заполучил и Шемпп.

Неиспользованный шанс

Шипулин стрелял не так быстро, как он умеет, но зато оказался безупречно точен и на 10 секунд улучшил время Фиона Майе. Почти в это же время Бабиков и Елисеев допустили ошибки на первом же рубеже и сразу же перестали претендовать на медали. Зато в деле оставался Цветков: скорость его упала, но стрельба оставалась точной. После второго рубежа он замыкал топ-5, показывая почти одинаковое с Бьорндаленом время.



Гараничев третий рубеж прошёл чисто, и если бы не промах в начале гонки, то был бы лидером, а так уступал украинцу Семёнову 55 секунд. Зато время Евгения оказалось неподвластно Фуркаду по очень простой причине: француз снова промазал. Это был отличный шанс для Шипулина, но Антон его не использовал: промах и штрафная минута. И лишь четвёртое место на выходе с рубежа. После Семёнова, американца Бэйли и чеха Крчмара.

Два главных фаворита

Украинец почти победил. Почти, потому что попал 19 раз подряд. А 20 выстрел смазал. Попади — и никто его не догнал бы. Теперь же Семёнову оставалось бежать к финишу и надеяться на ошибки своих главных преследователей. И его главным преследователем был Цветков: идеальная работа на «лёжке» сделала его вторым, украинцу он уступал всего 15 секунд.



Крчмар и Бэйли почти синхронно промахнулись по одному разу и выпали из числа претендентов на победу. Зато Фуркад чётко сработал на четвёртом рубеже и стал лидером, опередив Семёнова на 2 секунды. После промаха Шемппа ситуация складывалась очень простая: чистая стрельба Шипулина и Цветкова делала их главными фаворитами гонки.

Долгожданная победа

И Антон всё попал. Всё. И первый выстрел, и последний. И те три, что между ними. 44,4 секунды преимущества над Фуркадом на заключительном круге не проигрывались ни при каких условиях. Это была наша победа. Долгожданная, мужская. И она могла бы быть ещё весомее, если бы Цветков не смазал последний выстрел. Попади Максим, и он уступал бы Шипулину всего 8 секунд и даже, чем чёрт не шутит, поборолся бы с ним за золото. Но он Цветков промазал. Как чуть раньше промазал Семёнов.

На финише Шипулина и Фуркада разделила 41 секунда, это означало, что заключительный круг они прошли в одни ноги. Семёнов замыкал тройку, Цветков пересёк «ленточку» седьмым. Гараничев с двумя промахами был 12-м, если бы вычесть хотя бы одну из двух штрафных минут — быть Евгению третьим. Бабиков и Елисеев на двоих промазали 10 раз и ни на что не претендовали. Малышко на второй «лёжке» допустил ошибку и тоже перестал претендовать на первую тройку.



До чемпионата мира три недели. Ну что, ребята… Разбежались?