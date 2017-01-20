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20 января 2017, 17:37 | Биатлон | Р-Спорт

Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Россиянин Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Россиянин Антон <span class=error>Шипулин</span> стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Увеличить
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В пятницу Шипулин преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды.

Для 29-летнего Шипулина эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Семенов С.
Украина
20.01.2017 16:15 Антерсельва (Италия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 50.38,1
2 Мартен Фуркад Франция +41,0
3 Сергей Семенов Украина +56,8
4 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.04,9
5 Симон Шемп Германия +01.09,8
6 Красимир Анев Болгария +01.15,6
7 Максим ЦВЕТКОВ Россия +01.28,7
8 Михал Крчмарж Чехия +01.29,8
9 Арнд Пайффер Германия +01.30,4
10 Лоуэлл Бэйли США +01.39,1
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