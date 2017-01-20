Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Россиянин Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
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В пятницу Шипулин преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды.
Для 29-летнего Шипулина эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.
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|20.01.2017 16:15
|Антерсельва (Италия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|50.38,1
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+41,0
|3
|Сергей Семенов
|Украина
|+56,8
|4
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.04,9
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.09,8
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+01.15,6
|7
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+01.28,7
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.29,8
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.30,4
|10
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.39,1
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