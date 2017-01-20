Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве

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В пятницу Шипулин преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах с результатом 50 минут 38,1 секунды.

Для 29-летнего Шипулина эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.