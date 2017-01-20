Российские биатлонисты просили добавить в требования к IBU пункт о публикации данных TUE

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Ранее в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 170 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали документ с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

«Я пытался объяснить им (российским биатлонистам. — Прим. ТАСС), что нельзя добавлять этот пункт в требования, поскольку IBU не занимается такими вопросами, — сказал Шлезингр. — Если мы включим его в петицию, то IBU “завернет” ее».

В декабре была презентована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. ВАДА направило в IBU список имен 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. После этого международная федерация открыла дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 атлетов, а также отстранила от участия в международных турнирах Яну Романову и Ольгу Вилухину. Из-за скандала СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира — 2017 в Острове (Псковская область).

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла громкая дискуссия на тему о правильности и легальности выдачи некоторым атлетам терапевтических исключений.